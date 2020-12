¿Es necesaria una Ley de la Corona?

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado a favor de regular la monarquía para "ordenar y transparentar las cosas", especialmente en lo que tiene que ver con las "instituciones medulares" españolas. "No es un mal planteamiento", ha reconocido Feijóo en una entrevista en Antena 3, en la que ha dudado de que este Gobierno sea el "adecuado" para acometer esta reforma, puesto que "al menos la mitad pretende derrocar la monarquía constitucional".

¿Este Gobierno?

"No parece el Gobierno más objetivo y más neutral que hayamos podido tener con la institución de la Corona", ha apuntado. Con todo, el presidente autonómico ha ensalzado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió la labor de Juan Carlos I. "Me gustaron, fueron unas palabras ponderadas. Lo que dijo ayer no lo dice todos los días, y lo que dijo buena parte de su Gobierno ni lo hacen, ni lo aceptan ni lo defienden", ha añadido. y recargos, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco.

Una ley para clarificar la institución

La pregunta se producía a propósito de una información del diario 'La Razón' en la que, precisamente, se habla de que sectores del Gobierno creen que, cuando se despeje la situación creada por las investigaciones sobre don Juan Carlos, sería bueno plantearse una Ley de la Corona, que desarrolle lo establecido por la Constitución para la Jefatura del Estado. Se trataría según esas fuentes del diario de que se refuerce la transparencia, se clarifique plenamente sus funciones, sus límites y otros supuestos, como las consecuencias que podrían derivarse de la petición de divorcio por parte del Rey o de la Reina.