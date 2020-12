Los fiscales mantienen la investigación sobre el dinero regularizado por don Juan Carlos

Los fiscales responsables de la investigación al Rey emérito Juan Carlos I han mantenido una reunión en la que han decidido valorar el alcance de la declaración tributaria que presentó y por la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a ejercicios posteriores a su abdicación en junio de 2014. Así lo señala la Fiscalía General el Estado en un comunicado oficial en la que precisa que se analizarán, entre otros aspectos "su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia que se continuará llevando a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo".

¿Declaración después de ser advertido?

El Ministerio Público notificó formalmente el pasado mes de noviembre a la defensa del Rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos, dinero, según los investigadores, que tiene su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Esta circunstancia es la que será valorada por el equipo liderado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos para determinar la validez de la citada declaración en base al artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias". Contra el ex monarca no se ha presentado denuncia ni querella alguna ante el Tribunal Supremo, que es el órgano ante el que está aforado, si bien hay que tener en cuenta, según fuentes fiscales consultadas, la última parte del artículo, relativa a "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.

¿Complica su regreso?

A las especulaciones sobre el alcance de esta investigación que han decidido mantener los fiscales, que se suma a otras dos abiertas el rey emérito, se añaden las que se hacen sobre si esto complica su posible vuelta o no. Diversas informaciones, a través de amigos, dicen que quiere volver en estas fechas de Navidad y que desea que sea a La Zarzuela.

Críticas a Podemos

Todas estas circunstancias protagonizan el debate político, mientras en Zarzuela y Moncloa se buscan soluciones. El otro partido del Gobierno, Podemos, actúa en sentido contrario. Pide una comisión de investigación y ha difundido en redes sociales un vídeo titulado 'Monárquicos' . Ha sido criticado, entre otros, por el Partido Popular, pero a los socialistas tampoco parece gustarles la estrategia de Podemos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha considerado que la propuesta de Unidas Podemos tiene "poca viabilidad" conociendo las posiciones de los otros grupos mucho más mayoritarios sobre este asunto. A este respecto, ha querido dejar claro que el Gobierno central está en "el cumplimiento de la Constitución, como dijo el presidente, Pedro Sánchez, del primero al último de sus artículos, y en el respeto escrupuloso a todos los órganos constitucionales y a la Jefatura del Estado, que es una monarquía parlamentaria en nuestro país".