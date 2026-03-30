Ábalos asegura tener más "cariño" en Soto del Real que en el Congreso: "Los presos me piden que constituya un partido político"

Desde que ingresó en prisión, hace ya más de cuatro meses, José Luis Ábalos ha concedido su primera entrevista. En una carta que ha enviado al diario 'vozpopuli', el exministro se muestra molesto con el presidente del Gobierno por describirle como un desconocido. Ábalos defiende su inocencia, asegura que no sabe aún el motivo por el que está en prisión. En cuanto a esto último, la cárcel, habla de toda la ayuda y afecto que tiene del resto de reclusos quienes, según cuenta, le piden que cree un partido político.

Mantiene su inocencia

José Luis Ábalos mantiene su inocencia en todo momento. No cambia ni un ápice el discurso. "Sigo preguntándome, casi inconscientemente, en muchos momentos: ¿Dónde estoy? ¿ Qué hago aquí?", confiesa en la carta de su propio puño y letra enviada al citado medio. "Me han amargado el presente y me ha arrebatado el futuro, pero me niego a que me hurten mi pasado".

Ábalos defiende su pasado socialista, aunque admite el daño que le provocó la reacción del presidente del Gobierno. "Me molestó que Sánchez se sumara a lo fácil cuando dijo que yo era un desconocido para él (..) Seguramente, si no me hubiera expuesto tanto, si no hubiera dado tanto la cara, igual no me la hubieran partido", señala.

También habla de su día a día en prisión. "Echo de menos el contacto, el roce con mis seres queridos, los pequeños detalles de la cotidianidad, de lo que aburre incluso". Pero de lo que más echa en falta es "la libertad. O dicho de otro modo, tener restringida la libertad", confiesa.

Sus compañeros en prisión

El exministro no se corta a la hora de hablar sobre su estancia en prisión. Asegura haber sido bien acogido por sus compañeros. "Curiosamente he recibido más cariño y empatía dentro de Soto del Real que en el Congreso de los Diputados". Allí, dice, creen en su inocencia. "En la cárcel, todos entienden que mi causa es política". "Los presos de mi módulo me piden que constituya un partido político".

Estas declaraciones de Ábalos se producen a poco más de una semana del inicio del juicio y a un mes de declarar en el Tribunal Supremo.