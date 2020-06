JxCat defiende la reforma para investir a distancia y avisa: "Puigdemont no se rendirá"

El diputado de JxCat en el Parlament Albert Batet ha defendido este viernes la reforma de la Ley de la Presidencia para poder investir a distancia, y ha avisado de que su grupo sigue apostando por que Carles Puigdemont sea presidente de nuevo pese a los obstáculos."La mayoría republicana no se rendirá contra la represión. No nos rendiremos, el presidente Puigdemont no se rendirá", ha expuesto en su intervención en el debate del Parlament previo a la aprobación de la ley.

Pese a que el Consell de Garanties Estatutàries advirtió la semana pasada de que la reforma vulnera la Constitución y el Estatut, Batet ha asegurado que está "perfectamente ajustada a la legalidad" y servirá para modernizar las instituciones catalanas y adaptarlas al siglo XXI. Ha lamentado los obstáculos que han existido para investir a Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, y ha dicho que la ley busca que se respeten los resultados de las elecciones 21 de diciembre: "¿Quién manda en Cataluña los catalanes o el Rey? ¿El voto de la gente o los estamentos judiciales? ¿La voluntad popular o Rajoy y el 155?".

También ha defendido que la ley se apruebe por el procedimiento de urgencia y, a los críticos con este mecanismo, les ha recordado que la Constitución Española y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se han reformado por la misma vía: "Queremos garantizar los derechos de este Parlament".