La Justicia cita a Mónica Oltra a declarar como imputada el 19 de septiembre por el caso de los abusos de su ex marido

El juez del tribunal de Instrucción número 15 ha citado a declarar como imputada el próximo 19 de septiembre a la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas, Mónica Oltra. Declarará por el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor tutelada. El titular remitió la petición de imputación al considerar que existían "indicios racionales y sólidos" de su participación en la causa.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunida Valenciana (TSJCV) ha informado que la exvicepresidenta deberá acudir a declarar el lunes 19 de septiembre a las 09:30 horas bajo el marco de las diligencias que se siguen contra ella y otros 13 investigados por el caso de los abusos. Caso por el que fue condenado su exmarido.

El TSJCV citó a Oltra a declarar el 6 de julio después de dimitir de su cargo. Con la renuncia al acta de diputada, la imputada perdió el aforamiento y el primer juez que pidió investigarla volvió a hacerse cargo del caso. El tribunal apreciaba "una serie de indicios plurales" sospechosos de una posible existencia de un concierto entre la exconsellera de Igualdad y Políticas y varios funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada".

Caso de los abusos sexuales

La Justicia investiga un presunto encubrimiento -para salvar su carrera política- de los abusos sexuales que perpetró su exmarido, educador, en centro sobre una menor tutelada de 14 años entre el 2016 y 2017. El exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.

Dimisión de Oltra y fin a su condición de aforada

"Me voy con la cara alta pero también con los dientes muy apretados", aseguró Mónica Oltra en su comparecencia por sorpresa ante los medios donde anunció su dimisión. "No quiero ser la coartada para que nadie decida unilateralmente que Compromís no forme parte del Gobierno valenciano, y no le voy a dar la coartada al PSOE para que saque las políticas de izquierdas del Gobierno del Botànic", aseveró en su adiós.