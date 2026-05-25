Julio Martínez acordó canalizar el cobro del 1% a través de una sociedad 'off shore' en Dubai

El 2 de marzo de 2021 el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI elevó la propuesta para rescatar a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros públicos, aunque desde el Consejo de Ministros aún no habían aprobado el reembolso.

Fue ese día cuando los directivos celebraron una comida con ostras y una botella de champán. Entre esos directivos estaban Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, CEO del mismo grupo.

Martínez Sola reaccionó a una foto avisando de que la SEPI no aprobaba esos gastos, refiriéndose a la comida en el restaurante. A ese mensaje, Roselli argumentó que eso salía del 1%.

Precisamente, ese 1% del que hablaba Roselli está directamente relacionado con el contrato suscrito entre Plus Ultra e Idella Consulenza Stratégica, una sociedad de Julio Martínez Martínez. Así lo detalla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tras intervenir dicho contrato al testaferro de Zapatero.

Dicho documento, encabezado como un "contrato de prestación de servicios de asesoramiento", fue suscrito por Julio Martínez Martínez y por el presidente de la compañía aérea el 19 de enero de 2021.

En ese contrato, el socio de Zapatero se presenta como "especialista en la prestación de servicios a empresas", y en concreto, en "la prestación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico para la presentación, seguimiento y orientación de la solicitud de Ayuda al Fondo de Rescate para Empresas estratégicas gestionado por la SEPI".

Ese contrato establece que los intermediarios firmaron un contrato para cobrar una remuneración del 1% y el IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate, lo que serían unos 641.300 euros.

Al parecer, ese importe se canalizaría a través de una estructura societaria 'off shore' en Dubai que gira en torno a la sociedad Idella Consulenza Strategica, S.L. Dicho importe también debía ser ingresado "en la cuenta designada" por el empresario al que la Policía Judicial considera el testaferro del ex presidente del Gobierno.

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