La Audiencia Nacional ordena la detención internacional de Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, en el marco de una investigación por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La medida afecta también a su esposa, María Aurora López, investigada por los mismos hechos.

Según la resolución, el magistrado sostiene que en 2017 la titularidad real y la gestión de la aerolínea pasaron a estar en manos de Reyes y López. La orden incluye además a Simon Leendert Verhaoeven, relacionado con una presunta red de blanqueo en la que también figura Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en Aruba.

La investigación se centra, entre otros extremos, en el destino de la ayuda pública de 53 millones de euros que Plus Ultra recibió del Estado español en marzo de 2021. De acuerdo con los indicios recogidos por el juez, Reyes y otros gestores de la compañía habrían diseñado un plan para apropiarse de parte de esos fondos y canalizarlos hacia sociedades instrumentales vinculadas a una red de blanqueo.

El juez investiga el destino de la ayuda pública de 53 millones

La investigación se centra en la ayuda de 53 millones de euros concedida por el Estado español a Plus Ultra en marzo de 2021. Según los indicios recogidos en el procedimiento, Reyes y otros gestores de la aerolínea habrían ideado un presunto plan para apropiarse de parte de ese dinero "limpio" y desviarlo mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales vinculadas a la red de blanqueo investigada.

El auto apunta además a que grandes cantidades de dinero pudieron acabar en entidades relacionadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Una vez concedida la ayuda pública, Reyes habría ordenado presuntamente transferir fondos desde cuentas bancarias de Plus Ultra en España hacia tres sociedades instrumentales.

Desde esas sociedades, según el juez, se habrían realizado movimientos hacia cuentas opacas situadas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.

Una de ellas también habría intervenido en operaciones de venta de oro de origen desconocido a una sociedad radicada en Dubái, con indicios de participación de Reyes en alguna de esas operaciones.

En paralelo, la defensa de Luis Felipe Baca Arbulu ha trasladado al juez su disposición a colaborar con la investigación y ha comunicado que su cliente no se opondrá a la extradición.

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