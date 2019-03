Julián Muñoz y Maite Zaldívar acuden a los juzgados para la apertura de juicio oral

El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y su ex mujer Maite Zaldívar han acudido esta mañana al Juzgado de Instrucción número 1 marbellí para que les fuera notificada la apertura de juicio oral de la causa, separada del caso 'Malaya', en la que están acusados por presuntos delitos de blanqueo de capitales.



El ex regidor ha llegado a los juzgados de Marbella sobre las 09.00 horas y ha salido apenas 10 minutos después por la puerta de atrás del edificio. La ex mujer de Muñoz llegó poco antes de las 10.00 horas y salió tras 15 minutos. También han acudido el hermano de ésta y otros dos acusados.



En el auto se fijan también distintas fianzas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que "pudieran imponérseles" a los procesados. Así, la cantidad fijada para Muñoz ha sido de 7,4 millones de euros; mientras que la de Zaldívar es de 2,6 millones y la de la tonadillera asciende a 3,6 millones; dinero que deberán abonar en un día, a partir de la notificación.



Asimismo, la resolución del juzgado señala que de no prestar los acusados dichas cantidades se les embargarán los bienes suficientes para asegurar la suma impuesta por el instructor. En total, se ha solicitado unos 19,5 millones de euros a los diez acusados.



ACUSACION

La acusación señala que durante el tiempo que Muñoz estuvo vinculado con el Ayuntamiento de Marbella "logró enriquecerse haciéndose con un importante patrimonio", cuya cuantía total "se desconoce", aunque se estima en más de tres millones y medio de euros. "Parte de ese dinero lo ocultaba en el extranjero", se apunta.



Para la Fiscalía, "en ningún caso" puede vincularse el origen del dinero a los ingresos conocidos, ya que, señala, mientras duró la convivencia del matrimonio Muñoz-Zaldívar --hasta aproximadamente finales de 2002 o principios de 2003, aunque la ruptura no se hiciera pública hasta celebradas las elecciones-- contaban "como único sustento económico, el procedente de las retribuciones de Julián Muñoz".



Una vez disuelta la unidad familiar, explica el escrito, los ingresos obtenidos por sus distintos integrantes "tampoco permiten entender que con cargo a los mismos se hubiera nutrido el patrimonio exterior", sino, al contrario, señala, "es precisamente en ese momento cuando Muñoz va a desprenderse --en parte-- de los fondos que mantenía ocultos en el extranjero, haciéndolos llegar tanto a su ex mujer y su familia como a su nueva compañera sentimental", Pantoja.



La Fiscalía sostiene que en un primer momento, Muñoz "se valió de su entonces mujer, Maite Zaldívar, sus hijas y su cuñado", también acusado. Aunque añade que "emplea la misma sistemática con su nueva pareja, Isabel Pantoja, escudándose en ésta para dar salida a los fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva". Ambas, indica, "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos, puesto que sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos".



La acusación pública mantiene que Zaldívar presuntamente habría blanqueado 1,3 millones de euros y añade que "no sólo ha contado con esa inyección económica procedente de los fondos que su marido ocultaba en el extranjero", sino que también tuvo dinero en efectivo, "que estaba, según sus propias manifestaciones, en su casa y que se llevó cuando decidió salir de su domicilio a consecuencia de la ruptura matrimonial".