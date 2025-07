Errejón exige a Mouliaá retractarse de las acusaciones de extorsión e indemnizarle con 10.000 euros o se querellará contra ella

Íñigo Errejón exige a Elisa Mouliaá retractarse tras acusar al exdiputado de extorsionar a dos testigos que declararon en la causa de la presunta agresión sexual a la actriz.

Además, Errejón solicita a la actriz una indemnización de 10.000 euros y advierte de que si no se retracta se querellará contra ella.

El exdiputado, a través de un escrito de su defensa, pide que se celebre un acto de conciliación como trámite previo a la interposición de una querella por un delito de calumnias siempre y cuando Mouliaá no se retracte antes.

Este nuevo movimiento de Errejón responde a unas publicaciones de Elisa Mouliaá en redes "difundiendo afirmaciones falsas respecto a su relación con dos testigos con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", según la defensa del propio Errejón.

Los testigos en cuestión son Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual. La actriz publicó el siguiente mensaje como respuesta a publicaciones de varios medios: "No, Errejón se negó a entregar el móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad".

La defensa de Errejón considera que se trata de "expresiones calumniosas, con clara trascendencia penal, que se exponen de forma reiterada y pública y que han sido leídas por miles de personas a través de la red social X".

"Mi representado insta el presente acto de conciliación, previo a la interposición de la correspondiente querella, al objeto de que Mouliaá reconozca los hechos descritos anteriormente, retire inmediatamente las publicaciones calumniosas referidas, y se abstenga de publicar otras nuevas en sentido similar, e indemnice a Errejón en la suma de 10.000 euros por los daños y perjuicios causados", señala la defensa del exdiputado.

Mouliaá responde: "No tengo que retractarme de nada"

"Yo no tengo que retractarme de nada. Si el testigo le pregunta a Errejón "¿cuál es el plan?", se acabó el debate. Han hablado, han trazado la estrategia y han planificado. Está en vídeo. Con sus propias palabras. Por eso mandé mis audios, porque lo sabía y quería que se dijera LA VERDAD"

"¿Que le pague yo 10.000 euros? Que me pague él a mí por el calvario que me está haciendo pasar. No te jode", ha escrito Mouliaá en su perfil de redes sociales.

