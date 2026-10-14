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La jueza Biedma acude escoltada a trabajar por primera vez tras denunciar vigilancias y maniobras en su contra

Biedma cuenta con "un dispositivo de seguridad" atendiendo a los protocolos que existen para este tipo de situaciones, tal como ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, declara como perjudicada en el 'caso Leire Díez', la causa en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE.08 OCTUBRE 2026...

Ponen protección a la jueza Biedma tras denunciar vigilancias y maniobras en su contra | EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Desde este miércoles, la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, dispone de protección. La medida se implanta tras denunciar maniobras en su contra, que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla. De esta manera, Biedma, jueza decana de Badajoz, cuenta con "un dispositivo de seguridad" atendiendo a los protocolos que existen para este tipo de situaciones, tal como ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La semana pasada, la magistrada declaró como perjudicada en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Leire Díez y exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones que pudiesen afectar al partido o al Gobierno. Biedma relató al juez Santiago Pedraz la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, aunque desconocía si tras esos seguimientos estaba la exmilitante socialista Leire Díez.

La división en el CGPJ impide sacar una declaración de apoyo a la jueza

La división entre los bloques progresista y conservador en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impedido sacar una declaración de apoyo institucional a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial habían propuesto en el Pleno aprobar un comunicado con el fin de trasladar a la magistrada "su cercanía, solidaridad y respaldo institucional", pero "sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales". "El CGPJ manifiesta su profunda preocupación ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno", señalaba el texto propuesto por los conservadores, que destacan que "ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación".

Fuentes del bloque conservador, según EFE, arremeten contra el grupo progresista por "su oposición frontal, tanto respecto del debate, como de su aprobación", por lo que "se ha frustrado la aprobación del comunicado que no busca nada más que transmitir el apoyo a la magistrada así como al resto de la carrera judicial".

Desde el grupo progresista consideran que el Consejo "debe ser prudente y mantener una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial", ya que "preservar y respetar la independencia de quienes investigan y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como una valoración anticipada de los hechos".

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