Feijóo exige a Pedro Sánchez aclarar "quién dio la orden de deshacerse" de la jueza Biedma

Este miércoles, la jueza que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha declarado en la Audiencia Nacional como perjudicada en la causa contra Leire Díez y otros dirigentes del PSOE. Beatriz Biedma ha relatado que sintió "angustia" cuando tuvo conocimiento de que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, aunque desconoce si tras los seguimiento estaba estaba la exmilitante del PSOE.

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno que aclare "quién dio la orden de deshacerse de la jueza que investigaba a su hermano por corrupción", afirmando que "la mera posibilidad" de pensarlo "provoca escalofríos".

El líder popular ha contado que "la Audiencia Nacional investiga si el PSOE quiso contratar sicarios para quitarse de encima a la jueza que investigaba su hermano", señalando que el jefe del Ejecutivo no ha ofrecido explicaciones sobre este asunto: "¿Qué ha explicado Pedro Sánchez? nada, pues no vamos a permitir este silencio".

La declaración de la jueza se produce un día después de que la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil publicase un nuevo informe con testimonios que apuntan a presuntos seguimientos y acoso a Biedma, incluido uno que apunta a que un implicado en la presunta trama la llamó "grano en el culo" y dijo que "había que eliminarla".

Borrar a una jueza del mapa

En esta línea ha insistido en que la UCO tiene constancia de que "la cloaca del PSOE contactó con un clan para borrar del mapa a una jueza que les molestaba", añadiendo que tras soportar "ocho años de trampas, delitos y corrupción" no pensó que llegaríamos a un "abismo moral como este".

Además, ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado ante la imputación que los populares pidieron para el PSOE por financiación ilegal. El órgano del Ministerio Fiscal ha señalado que existen "indicios de criminalidad", aunque cree prematura la imputación. Ante esto, Feijóo considera que el partido hizo "bien en pedir su imputación, hicimos bien en decir que son la mafia y hacemos bien en darlo todo por echarles del Gobierno".

También ha pedido a los españoles no tolerar esta "decadencia" de cara a las urnas, al mismo tiempo que ha situado al PP como el referente para una "regeneración política, institucional y moral" y una "limpieza total", resumiendo que el próximo 29 de noviembre hay dos opciones: "Decencia o delincuencia".

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