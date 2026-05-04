Ábalos detalla sus propiedades y rechaza irregularidades en las operaciones: "¿He dicho tres? Ya no tengo más"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha ofrecido explicaciones sobre los inmuebles de su titularidad y ha respondido a las informaciones publicadas en torno a una supuesta operación vinculada al empresario Víctor de Aldama.

Ábalos ha asegurado que su patrimonio inmobiliario se limita a propiedades conocidas y ha detallado su origen. "Soy propietario exclusivo de una vivienda muy conocida en España, que es mi casa, que ha sido vandalizada en seis ocasiones. Es una vivienda que compré el año 1987, con 27 años, y lo compré por 4 millones y medio de pesetas. Está totalmente pagada, obviamente, porque han pasado muchos años y ahí es donde siempre he residido", ha afirmado.

El exministro también se ha referido a un bajo compartido con un antiguo socio, vinculado en su momento a una fundación. Según ha explicado, el inmueble fue adquirido inicialmente entre tres personas con la intención de cederlo, aunque posteriormente uno de los propietarios abandonó el proyecto.

En relación con ese local, ha cuestionado las conclusiones recogidas en el informe de la UCO que apuntan a la existencia de derechos por parte de terceros: sostiene que esos derechos "son imposibles" al haber sido previamente vendidos.

Polémica por un contrato

Ábalos ha detallado en la controversia generada en torno a un documento difundido sobre una operación inmobiliaria que le vincula con el empresario Víctor de Aldama. Según ha explicado, la imagen publicada correspondería a un archivo localizado en un dispositivo personal de Aldama, pero sostiene que no refleja el contenido del acuerdo real.

El exministro ha puesto el foco en las diferencias entre las cifras que aparecen en ese documento y las que, según afirma, figuran en el contrato original. "Nadie firma eso", ha insistido, aludiendo a una supuesta operación en la que se menciona un pago de 20.000 euros en una transacción y de 90.000 en efectivo, una relación que considera incoherente.

En su versión, el contrato válido es el que él conserva, fechado con anterioridad y acompañado de movimientos bancarios que, asegura, permiten seguir el rastro de la operación. Ha detallado que los ingresos se realizaron en dos pagos consecutivos y que posteriormente se formalizó la compraventa ante notario.

Ábalos ha expresado dudas sobre el origen y el momento en que se hicieron públicas estas informaciones, señalando diferencias entre fechas y contenidos. Además, ha defendido la legalidad de sus operaciones y ha insistido en que existe trazabilidad documental.

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