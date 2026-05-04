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Muere Carlos Garaikoetxea, primer presidente vasco de la democracia, a los 87 años

El que fuera lehendakari durante cinco años ha fallecido tras sufrir un infarto.

Carlos Garaikoetxea en una imagen de archivo

Carlos Garaikoetxea en una imagen de archivoEFE

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Carlos Garaikoetxea ha fallecido este lunes a los 87 años tal y como han informado fuentes próximas a su familia. Garaikoetxea, quien fuera lehendakari entre 1980 y 1985, ha perdido la vida sobre las 16:30 de hoy en Pamplona, ciudad natal y donde residía actualmente.

Primer presidente vasco de la democracia

Fue elegido presidente vasco después de la promulgación del Estatuto de Gernika, por lo que fue pionero del Euskadi moderno ya que fue el primero que se puso a los mandos del País Vasco en la etapa democrática.

Tras dejar el cargo en 1985 -fue sustituido por José Antonio Ardanza- rompió con el partido nacionalista y fundó EA (Eusko Alkartasuna), un partido socialdemócrata ahora integrado en EH Bildu.

Nació en Pamplona en plena Guerra Civil, en la actualidad mantenía en Pamplona una oficina como lehendakari y en 2025 recibió un homenaje como cabeza visible del primer Gobierno tras la aprobación del Estatuto de 1979.

EH Bildu: "Navarro, abertzale e hijo de Euskal Herria"

EH Bildu se ha pronunciado en redes sociales tras conocer el fallecimiento de Garaikoetxea: "Navarro, abertzale e hijo de Euskal Herria. Uno de los principales actores de nuestra institucionalización moderna y ejemplo de compromiso en el camino de la suma de fuerzas por la soberanía. Desde la comunidad de EH Bildu, nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, así como a toda la familia política de Eusko Alkartasuna".

Figuras como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras también han querido lamentar su muerte.

Incluso el Athletic de Bilbao ha escrito un mensaje de condolencias: "El Athletic Club lamenta la muerte de Carlos Garaikoetxea, el Lehendakari del doblete liguero. Gugan bego. Un fuerte abrazo para familia y amigos".

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