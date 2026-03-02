El rey Juan Carlos se encuentra bien y tranquilo en un hotel en Abu Dabi

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de todos los miembros de su misión diplomática en la República Islámica por los ataques con misiles y drones de los últimos dos días, que considera "una agresión" y una escalada "peligrosa e irresponsable".

Desde que Irán comenzó sus ataques de represalia contra objetivos vinculados a los EEUU e Israel en todo Oriente Medio, entre ellas las bases militares estadounidenses en Emiratos, al menos tres personas han muerto en el país del golfo Pérsico.

En la capital, Abu Dabi, se encuentra el rey emérito Don Juan Carlos desde que abandonó nuestro país en 2020. Juan Carlos I lleva un mes en un hotel ya que la residencia que habita desde 2020 estaba en obras. Por el momento, y aunque depende de cómo evolucionen los acontecimientos, el rey emérito no descarta volver a mediados de marzo a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas, ocasión en la que volvería a alojarse en casa de su amigo Pedro Campos.

Sobre la situación de don Juan Carlos ha sido preguntado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha explicado que cualquier información sobre el rey emérito corresponde a la Casa Real. No obstante, Albares ha indicado que la situación en Emiratos "es la que es: el espacio aéreo está cerrado", y ha agregado que "cualquier español, incluido el rey emérito, tiene la atención y el apoyo de la embajada".

"Serán aquellos que quieran regresar los que ayudaremos a regresar; sobre todo los transeúntes, quienes estaban por turismo o trabajo puntual, son los que presentan mayor ansiedad. Tienen toda mi solidaridad y todo mi apoyo y desde el ministerio hacemos todo lo posible para que sepan que estamos en contacto con ellos y a su disposición", ha destacado.

