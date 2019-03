Los jóvenes vuelven a tomar la Puerta del Sol

Al menos 3.000 ciudadanos movidos por su indignación ante la clase política y empresarial se han vuelto a concentrar este martes en la madrileña Puerta del Sol para reclamar un cambio político y social. La histórica plaza madrileña esta custodiada por más una docena de patrullas de policías antidisturbios, aunque la protesta, que en todo momento ha sido calificada como "pacífica y honesta", se ha desarrollado sin incidentes.



A partir de las 20.00 horas, cientos de ciudadanos se han ido uniendo a esta protesta, convocada a través de las redes sociales y páginas web, y que se ha iniciado al grito de "que no, que no nos representan". Algunos manifestantes han acudido con cacerolas y también se han visto numerosas pancartas con lemas como 'ZP nos falló y nos reprime', 'No hay tanto pan para tanto chorizo' o 'No a las pensiones vitalicias de los políticos'.



Las pancartas contra la clase política y las élites económicas han teñido de color la madrileña plaza de Sol con lemas como 'Nosotros os votamos, nosotros os botamos', 'Que se queden en paro banqueros y políticos; otra crisis es posible', 'No por mucho cotizar te jubilas más temprano' o 'Yo también quiero ser irlandés'.



'No queremos que opines como nosotros, queremos que puedas opinar' o 'Pienso, luego estorbo', han sido otros de los lemas que se han visto y oído en la concentración, durante la que también se ha hecho un 'guiño' a los policías que custodiaban la emblemática plaza madrileña: 'Queridos policías, estáis explotados y maltratados como nosotros, apoyarnos por los derechos democráticos', rezaba una de las pancartas.



Alrededor de 500 manifestantes han decidido quedarse en la plaza y pasar la noche allí en señal de protesta, han montado una color azul y negro y colocado cartones en el suelo para echarse a dormir.