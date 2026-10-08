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Jordi Albert se postula para ir en las listas de ERC y Rufián quiere ser candidato "acompañado" de otras izquierdas

El hombre de confianza del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha empezado a recoger avales para ir en representación de la federación del Baix Llobregat.

Gabriel Rufián

Gabriel Rufián EFE

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Alba Gutiérrez
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El actual portavoz adjunto de ERC en el Parlamento de Cataluña, Jordi Albert, se ha postulado para ir a las listas de las elecciones generales. Este movimiento se produce mientras el líder de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, mantiene la incógnita sobre su papel. Albert, el hombre de confianza del líder de Oriol Junqueras, ha empezado a recoger avales para ir a las listas en representación de la federación del Baix Llobregat, una de las más grandes del partido.

Este proceso es paralelo y distinto al de recogida de avales para ser el cabeza de lista de Esquerra para las elecciones generales, que termina en tres días, sin que Rufián, que sigue siendo la apuesta de Junqueras y de la dirección del partido, se haya pronunciado al respecto. Según fuentes de la cúpula del partido, el movimiento de Albert no es ocupar el primer puesto de la candidatura, algo que también ha asegurado él mismo en los pasillos del Parlament.

Rufián ha mantenido un pulso con la dirección por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos, en contra de la opinión de la cúpula de su partido, y esta semana fuentes de su entorno insistieron en que pondrá un "mínimo de condiciones de trabajo e influencia en la línea estratégica" a su partido para presentarse como candidato.

En medio de esta situación, los diputados de ERC en el Congreso, Pilar Valluguera y Jordi Salvador, que se han mostrado críticos con Rufián, y la senadora Sara Bailac han anunciado que no repetirán en sus cargos. Las personas que quieran encabezar la candidatura de ERC a las elecciones generales podrán hacerlo por distintas vías: recoger un 5% de avales de la militancia, reunir el apoyo de un tercio de la Ejecutiva Nacional o una cuarta parte de los miembros del Consejo Nacional. En el caso de representar una federación, como ahora aspira Albert, debe reunir los avales del 3 % de la militancia del ámbito territorial.

"Quiero representar a Esquerra Republicana"

Por otro lado, Gabriel Rufián ya ha respondido a las dudas sobre su candidatura. En X, el portavoz de ERC en el Congreso ha detallado que quiere "representar a Esquerra Republicana" y asegura que lo está intentando "hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene".

Asimismo, asegura que lo está intentando hacer "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana" y reitera que lo intentará "hasta el final".

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