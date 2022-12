Joaquín Leguina, tras ser expulsado del PSOE: "Se parece más a un sistema caudillista que a uno democrático"

Nuevos enfrentamientos internos en el PSOE. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha cargado duramente contra Ferraz tras ser expulsado del partido este martes.

Leguina, en una entrevista en 'Espejo Público', se ha mostrado tajante tras la decisión de la Dirección Nacional del PSOE, que lo ha suspendido de militancia de manera definitiva, y se ha sincerado con Susanna Griso.

El que fuera el último presidente socialista de la Comunidad de Madrid había mostrado su 'apoyo' a Isabel Díaz Ayuso tras los comicios autonómicos de 2021, donde el PP se quedó a tan solo cuatro diputados de la mayoría absoluta.

Estos resultados, en palabras de Leguina, fueron "el detonante" de su expulsión: "Me abren el expediente inmediatamente después del desastre electoral del partido en las elecciones autonómicas de Madrid. Ese es el detonante", ha añadido.

En este sentido, el antiguo dirigente del PSOE-M se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez, al que ha acusado de activar un "sistema caudillista" dentro del propio partido.

"Pedro Sánchez se ha tomado la revancha"

"Pedro Sánchez ha dado un salto al vacío. Ha eliminado cualquier instrumento de discusión dentro del partido. Es un sistema que se parece más a un sistema caudillista que a uno democrático tradicional de cualquier partido", ha destacado en 'Espejo Público', donde ha subrayado que el actual presidente del Gobierno se "ha tomado la revancha" tras las primarias del PSOE de 2017.

"Es evidente que a él [haciendo alusión a Sánchez] lo trataron mal Susana Díaz y compañía, y se ha tomado la revancha. Pero yo no lo he maltratado de ninguna manera".

Por este motivo, Joaquín Leguina ha asegurado que esta expulsión del PSOE está ya en manos de sus abogados: "Lo he puesto en manos de mis abogados. Lo que puedo decir es que a mí no me va a callar Pedro Sánchez".

El PSOE justifica su suspensión de la militancia

Este miércoles, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha justificado la expulsión del expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, al que se le abrió expediente hace más de un año.

"Cuando optas de forma voluntaria a formar parte de un partido político sabes que hay unos derechos y unos deberes, y cuando haces campaña por una persona del PP, en este caso en abril mayo del 2021 por la señora Ayuso, sabes que eso lleva un proceso de expulsión", ha asegurado la actual ministra de Educación y Formación Profesional.

En este sentido, Alegría ha asegurado que el que fuera presidente madrileño "va a estar más tranquilo fuera del PSOE" y ha insistido: "nunca es gratificante" retirar la militancia a una persona del partido.

Por otro lado, Margarita Robles también se ha pronunciado sobre esta expulsión. La ministra de Defensa ha subrayado este miércoles que nadie está obligado a formar parte de un partido y ha puesto sobre la mesa la "lealtad".

"No soy quien para hacer valoraciones respecto de Leguina, pero cuando uno pertenece a un partido, y a nadie lo obligan a pertenecer a un partido, tiene que tener un mínimo de lealtad", ha añadido Robles. "Si a uno no le gusta un partido, lo que tiene que hacer es irse, pero hay que irse con una cierta elegancia. Yo creo que Leguina no la ha tenido", ha recalcado.

Leguina, contrario a la reforma de los delitos de sedición y malversación

Con respecto a la reforma del delito de sedición y malversación que se baraja, el expresidente socialista ha mostrado su completo rechazo.

Leguina, tras ser preguntado por Susanna Griso, ha tildado de "insulto" este posible cambio en el Código Penal y ha asegurado sentirse avergonzado.

"Es un insulto al Tribunal Supremo. Yo me siento avergonzado. ¿Cómo puede ser que la malversación sea quitada del Código Penal?", ha añadido. "Si estos señores atracan mañana un banco, ¿lo quitamos del Código Penal también?".