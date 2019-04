Javier Maroto: "El bloqueo se castiga en las urnas y se castiga de una forma muy dura"

El PP ha cosechado este 25-S un muy buen resultado en Galicia, Núñez Feijóo ha revalidado su mayoría absoluta aumentando el margen, y ha firmado un contenido quinto puesto en País Vasco. Javier Maroto, el Vicesecretario del PP, ha manifestado en Espejo Público que en Euskadi se ha recabado un "resultado por encima de cualquier expectativa, teniendo en cuenta la irrupción de un nuevo partido en Parlamento".

Además, también ha hecho referencia a Ciudadanos: "Todos sabíamos que no tenían posibilidad alguna de obtener representación, sin embargo, esos más de 20.000 votos podían haber consolidado una mayoría estable". Maroto ha lanzado un mensaje a los votantes de la formación naranja en Euskadi: "No van a tener representación, pero van a tener nuestra voz".

En clave nacional, el político del PP ha destacado dos mensajes claros: "La confirmación de que el PNV está en el 'no es no' y la segunda es que el bloqueo se castiga en las urnas y se castiga de una forma muy dura".

Sobre el PNV ha lamentado que no sea "parte de la solución" sino que sea "un agravante en el problema". Maroto ha insistido en que el PSOE ha de hacer una lectura de los malos resultados que el partido de Pedro Sánchez ha obtenido tanto en Galicia como en País Vasco.

"Creo que los electores tienen una inteligencia emocional mayor de lo que muchos líderes socialistas consideran". Maroto ha explicado que lo que "muchos militantes del PSOE no entienden es que si de verdad no hay una alternativa, lo que no es normal es convertirse en un partido que nos lleve a unas terceras elecciones para ser el 'hazme reír' de toda Europa".

Además, ha insistido en que "es inaudito que Sánchez esté mareando la perdiz repitiendo las fórmulas para llegar al mismo resultado".

Maroto ha recalcado que "nadie le pide a Sánchez y a sus votantes que renuncien a sus ideas ni mucho menos que entreguen su abstención de forma gratuita".

El Vicesecretario ha puntualizado que " la única salida razonable del PSOE es reconocer que no ganaron y que poniendo contrapartidas, como ha hecho Ciudadanos, negociar una abstención para ser oposición".