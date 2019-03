Feijóo revalida la mayoría absoluta en Galicia y En Marea da el 'sorpasso' en votos al PSdeG

Alberto Núñez Feijóo, que partía como favorito frente a la izquierda, ha vuelto a ganar las elecciones con mayoría absoluta, tal y como predecía el último CIS de septiembre, al lograr 41 representantes.

El PP esperaba revalidar dicha mayoría en Galicia de la mano de Feijóo. Los populares confiaban en que unos buenos resultados, sumados a la debacle del PSOE, hicieran recapacitar a Pedro Sánchez y evitaran unas terceras elecciones.

'Sorpasso' de En Marea sobre PSdeG

El PSdeG de Xoaquín Fernández Leiceaga es quien más se jugaba en estos comicios y los resultados no han sido los esperados por los socialistas que han sufrido el esperado 'sorpasso' de En Marea en votos, aunque no en escaños, y no hacen más que acrecentar la caída del socialismo desde la generales del 20-D.

En las elecciones de 2012, el PSdeG obtuvo 18 escaños y el barómetro del CIS de principios de mes les otorgaba 16, sin embargo, se han quedado con 14 representantes, los mismos que la formación morada.

La fragmentación del escenario electoral de este año ha perjudicado a Leiceaga, que se ha quedado a cuatro escaños de los 18 de 2012. En estos comicios, el electorado de izquierdas en Galicia se ha dividido entre PSOE, En Marea y el BNG.

La formación que lidera Luis Villares ha sido la que ha entrado con más fuerza en el Parlamento gallego.

El BNG resiste, aunque sigue en caída desde 2001

El BNG, que se convirtió en la segunda fuerza en las autonómicas de 1997 y 2001, sólo por detrás del PP, ha vivido desde entonces una implacable caída. Sus resultados, en casi todos los comicios, han sido peores que en los anteriores, y en esta ocasión han sumado 6 representantes, dos menos que en 2012.

Lejos se ha quedado el Bloque Nacionalista Galego de Ana Pontón del éxito que lograba Xosé Manuel Beiras a finales de los noventa, cuando superaban a los socialistas y eran la segunda fuerza en la Comunidad.

Ciudadanos, fuera del Parlamento

Por último, la accidentada campaña de Ciudadanos en Galicia no ha favorecido a la formación naranja. Cristina Losada se ha quedado a las puertas del Parlamento gallego y Ciudadanos se queda sin representación.