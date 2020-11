Isabel Díaz Ayuso ha analizado la actualidad informativa con Susanna Griso en Espejo Público y se ha ha mostrado muy contundente ante la posibilidad de que se obligue a la Comunidad a cobrar el impuesto de patrimonio tras el "preacuerdo" entre Gobierno y ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado que este martes anunciaba Gabriel Rufián.

Gabriel Rufián calificó este martes a la Comunidad de Madrid como "paraíso fiscal", algo que a la presidenta madrileña le parece "una tomadura de pelo y una falta de respeto a todos los trabajadores que madrugan" y advierte: "Seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos a los contribuyentes madrileños para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo".

Díaz Ayuso ha asegurado en Espejo Público que "hará lo que haga falta, donde haga falta". La presidenta regional se ha mostrado "sorprendida por muchas cosas" y ha argumentado que los ciudadanos de comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco "donde se ha segado su libertad y la convivencia" no solo vienen a Madrid por una cuestión fiscal "que también", pero añade que lo que buscan en Madrid es "precisamente ser libres".

La dirigente madrileña mantiene que lo que buscan los independentistas "no es lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid".

Muy rotunda Isabel Díaz Ayuso ha insistido en la idea de que "los madrileños con sus esfuerzos, con su madrugar le están pagando la corrupción a los independentistas gracias al gobierno de Pedro Sánchez".

La presidenta de la Comunidad ha defendido la política fiscal de Madrid ya que "cuantos más impuestos bajas, más dinero recaudas".

Sobre su estrategia en la segunda ola del coronavirus

Isabel Díaz Ayuso ha defendido la estrategia seguida por el Ejecutivo madrileño en la segunda ola del coronavirus, aunque ha reconocido que ella no es "absolutamente responsable cuando las cosas no han ido mal ni bien" y ha alabado que gracias "a los madrileños y a su esfuerzo hemos conseguido convivir con el virus: No hay que estar a 0 ó a 100. No se puede enfrentar salud y economía como algunos querían".

Madrid ha propuesto a Sanidad que para las reuniones familiares se permitan grupos de un máximo de 10 personas en los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero con tres grupos de convivencia máximo. También pide ampliar el toque de queda hasta las 01:30 horas el 25 y el 31 de diciembre.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado además el refuerzo de profesionales sanitarios, enfermerías y otras especialidades hasta el 30 de junio.