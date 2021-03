Isabel Díaz Ayuso defiende que las elecciones en la Comunidad de Madrid sean un martes: "La gente es adulta ya se organizará"

Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a la reelección en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo se ha tomado un café con Susanna Griso y ha desgranado su visión de la próxima cita electoral.

Las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid serán el martes 4 de mayo, un día laborable que se ha declarado no lectivo para poder hacer uso de los colegios electorales.

La actual presidenta ha explicado su decisión defendiendo que si quisiese hacer coincidir los comicios con un domingo tendría que haber "esperado al lunes" y convocar un consejo de Gobierno extraordinario al que no sabe "si llegaría viva" ya que sospecha entonces le hubieran presentado una moción de censura y no podía permitir que cambiaran por la puerta de atrás el signo político de la Comunidad de Madrid".

Preguntada por qué harán los padres que tienen que trabajar sin tener colegios, la mandataria autonómica ha comparado: "Lo que les pasa también a las familias los domingos cuando no hay colegios pero ellas sí que trabajan". Además ha aseverado "la gente es adulta, ya se organizará" para insistir en que por lo que tendría que pedir disculpas a la gente sería si hubiese permitido una moción de censura.

Así califica Isabel Díaz Ayuso a sus rivales políticos para el 4 de mayo

Con las encuestas a favor Ayuso ha calificado a cada uno de sus rivales para las elecciones de Madrid 2021. Con la única que ha dudado la actual presidenta es con Rocío Monasterio de la que ha terminado diciendo que es "una persona con la que en muchas veces me he entendido y en otras no".

A Pablo Iglesias lo ha definido sin dudar como "es odio, destila odio" y es que la presidenta ha asegurado que a "este señor no lo quieren Madrid, no lo quieren los ciudadanos en la calle. Él esta cargado de odio y lleva un programa que fomenta la ocupación, la expropiación y los adoquines en las calles. Este señor es puro odio y le gustaría ver a sus adversarios políticos en la cárcel y, sin embargo, al entorno político de ETA en la calle". además, ha insistido en que lo que ha de hacer Iglesias es "soltar el cargo como vicepresidente y decir qué quiere ser de mayor".

Para Ayuso, Mónica García, candidata de Más Madrid es "odio 2" y ha recordado el polémico gesto apuntando con el dedo como "si me estuvieran disparando", desmentido por García.

El mejor parado en la calificación ha sido el candidato socialista Ángel Gabilondo al que ha definido como "afable, entendimiento" mientras que a Edmundo Bal le ha concedido un "totalmente desconocido".