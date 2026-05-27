Viajes en avión privado, botellas de vino y chats sobre Venezuela: los nuevos mensajes que ponen en el foco al entorno de Zapatero

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra sigue sumando nuevos elementos. Los informes policiales incorporados al caso incluyen ahora referencias a vuelos en avión privado, compras de relojes de lujo, envíos de botellas de vino y supuestas "gratificaciones" entre miembros del entorno investigado. Todo ello aparece en conversaciones privadas recogidas por los agentes y analizadas dentro de la causa que instruye la Audiencia Nacional.

Los mensajes, incluidos en distintos chats intervenidos por la UDEF, vuelven a situar el foco sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y varios empresarios relacionados con la aerolínea rescatada con fondos públicos durante la pandemia.

Viajes privados y mensajes sobre Venezuela

Una de las conversaciones analizadas hace referencia a un viaje a Caracas en diciembre de 2020. En ella participan Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y el empresario Rodolfo Reyes.

"El tocayo y Zapatero rumbo a CCS. Van a vigilar la limpieza de elecciones. Jajaja. En avión privado", escribió Martínez Sola en uno de los mensajes recogidos por los investigadores.

"Me lo imaginé. Algo escuché. Zapatero aquí manda", respondió Reyes.

Los agentes consideran relevantes estas conversaciones porque coinciden con varios desplazamientos del expresidente a Venezuela en calidad de observador internacional durante procesos electorales.

Vino, relojes y "gratificaciones"

El informe también incorpora referencias a compras de lujo y posibles favores dentro de la trama investigada. Entre los documentos aparecen anotaciones sobre la "compra de relojes y vino" por cantidades que, según los investigadores, alcanzan decenas de miles de euros.

En concreto, los agentes mencionan operaciones relacionadas con relojes valorados en 119.000 euros y compras de vino por unos 35.000 euros. Además, se habla del "envío de cajas de vino a su domicilio particular".

En otros mensajes privados también aparecen referencias a "favores y gratificaciones, entre otros al Comisario de Barajas", en alusión al responsable policial del aeropuerto madrileño durante la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020.

El entorno de Zapatero niega cualquier implicación

Mientras avanza la investigación, personas cercanas al expresidente insisten en desvincularle de cualquier actuación irregular. El consultor Luis Arroyo aseguró públicamente que Zapatero mantiene "su absoluta inocencia y limpieza" y sostiene que "no tiene nada que ver con el rescate".

Además, el entorno del expresidente considera que las referencias aparecidas en los informes policiales están siendo interpretadas fuera de contexto y denuncian que se está exponiendo su vida privada "de manera pornográfica".

Fiscalía y nuevas derivadas

La causa también ha abierto otro frente dentro del ámbito judicial. La Fiscalía Superior de Madrid ha iniciado un expediente relacionado con dos fiscales mencionadas en el sumario, una de ellas vinculada al archivo inicial de la investigación en 2021.

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