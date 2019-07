Doce intelectuales que se definen como personas de izquierda y progresistas han firmado un manifiesto para reclamar un "acuerdo profundo y leal entre fuerzas constitucionales", en relación a PSOE, PP y Ciudadanos, que evite la formación de gobiernos apoyados "por activa o por pasiva" en "los populismos y los nacionalismos identitarios y secesionistas". El manifiesto, titulado 'Desde la Izquierda', ha sido firmado por los fundadores de Cs Francesc de Carreras y Félix Ovejero, el filósofo Fernando Savater, los escritores Fernando Aramburu y María Elvira Roca, el exministro César Antonio Molina o el exdiputado Antonio Robles. Asimismo, figuran entre los firmantes del texto, que encabeza la frase de Abrahan Lincoln 'Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie', José María Múgica, María Elvira Roca Barea, Teresa Freixes, Ignacio Latierro, Roberto Blanco Valdés y Teo Uriarte.

"CONTAMINAN LA IDENTIDAD DE LA IZQUIERDA"

"Nuestra Constitución merece ser defendida. Sólo a través del acuerdo profundo y leal entre fuerzas constitucionales se podrá garantizar la formación de un Gobierno que convoque nuestras mejores voluntades de convivencia e igualdad, y defienda nuestro Estado de derecho. Desde la izquierda, apelamos a ese urgente y necesario acuerdo", señala el manifiesto de seis puntos. En este marco, defienden que la pretensión ahora de alcanzar acuerdos, "por activa o por pasiva", con "los populismos y los nacionalismos identitarios y secesionistas" a nivel nacional, autonómico o foral "contribuirá con seguridad al debilitamiento" de los valores democráticos consagrados en la Constitución de 1978. Por ello, subrayan que "no se pueden pretender tales alianzas, que contaminan la identidad misma de la izquierda, conducen inevitablemente al deterioro de la vida pública y traen más división ciudadana". En esta línea, reclaman seguir "los firmes pasos de lucha contra populismos y nacionalismos" identitarios marcados por la Unión Europea con el objetivo de "restablecer el prestigio de la democracia, así como los sueños y los esfuerzos que forjaron el camino hacia nuestras libertades". "No aceptamos retroceder en esa formidable aventura colectiva de paz y libertad. Hoy, en España como en Europa, se precisa la ambición de unir y no dividir, de abordar desde las grandes determinaciones compartidas los desafíos por delante", argumentan. Tras recordar que la izquierda se funda "sobre los principios irrenunciables de libertad e igualdad", los firmantes ven obligado advertir que tanto en España como en Europa "los populismos y los nacionalismos identitarios y secesionistas llevan a cabo políticas de división que socavan la convivencia libre y la igualdad de los españoles". "Hoy, en Europa, los nacionalismos identitarios y los populismos promueven políticas de división y de exclusión que buscan pervertir nuestros fundamentos democráticos. Los mejores valores cívicos compartidos de tolerancia, respeto y fraternidad se ven así amenazados", alegan al respecto. El texto parte de la base de que la Constitución de 1978 es la casa común que ampara las libertades ciudadanas y "convoca a los españoles como comunidad de personas libres e iguales".