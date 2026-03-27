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Errejón ratifica su querella contra Mouliaá: "Acudo para poner un límite a las difamaciones y calumnias"

El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón ha señalado este viernes que no viene a "defenderse" y que "La verdad se tiene que abrir camino en primer lugar en las instituciones de justicia".

Errejón sale de los juzgados

Errejón ratifica su querella contra Mouliaá: "Acudo para poner un límite a las difamaciones y calumnias" | Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Este viernes, el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, ha acudido al juzgado para ratificar su querella contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias. Ha afirmado que en esta caso acude "a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder" la actriz.

Errejón se siente confiado en que "la verdad se tiene que abrir camino", sin espectáculos. El exportavoz ha entrado a los juzgados de Plaza de Castilla antes de la nueve y media de la mañana, acompañado por su abogada.

Citado este viernes

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a Errejón y a Mouliaá tras admitir la querella que interpuso el primero por calumnias contra la actriz por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz.

"Hoy vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaá", ha dejado claro, tras explicar que en el último año "el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio". Ha incidido en que "todas las declaraciones de los testigos, todas, contradijeron la versión de la denunciante".

Errejón, tajante

"Por lo demás, ustedes conocen mi decisión desde el principio, que es la decisión de no participar en posibles espectáculos y ceñirme a una convicción, la de que la verdad se tiene que abrir camino", ha dicho, expresando su confianza en la Justicia.

Por su parte Elisa Mouliaá no ha acudido este viernes a los juzgados tras alegar en primer lugar que estaba de baja médica. La petición ha sido denegada por el juez y ha optado por alegar que su letrado no podía acudir porque se va someter a una intervención quirúrgica.

La actriz reclamó cancelar la declaración

El juez Arturo Zamarriego ha rechazado este jueves suspender la declaración de Elisa Mouliaá.

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó la vía libre para que el exdiputado se querellara.

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