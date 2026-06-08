Imputado el vicepresidente de la SEPI por el rescate de Air Europa tras la admisión de una querella de PP y Vox

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha acordado abrir diligencias por el rescate de la compañía Air Europa e investigar al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa. De este modo, ha admitido a trámite las querellas presentadas por PP y Vox contra Lora.

Así lo recogía el auto del juez José María Escribano que también reclama a la SEPI una serie de documentación, incluido el expediente del rescate a la aerolínea, que se produjo en 2020 por casi 500 millones de euros. Concretamente, en el auto subraya: "escrituras, cambios estatutarios/objeto, órganos de administración y relaciones intragrupo"; las cuentas anuales 2019-2020 del grupo y de la holding receptora formal; y los "acuerdos de reparto del dividendo (fecha, cuantía, beneficiarios, forma de pago) y su reflejo contable".

Citado a declarar como posible responsable de la gestión del rescate

El vicepresidente de la SEPI está citado a declarar el próximo día 3 de julio a partir de las 09:30 horas.

El magistrado considera que hay indicios suficientes para aceptar la querella de PP y Vox que señala al alto cargo de la SEPI como posible responsable de la gestión del expediente del rescate público a Air Europa.

Documentación requerida por el juez

A parte del expediente íntegro del rescate, el juez también ha solicitado la presentación de actas, borradores y anexos de las reuniones del Consejo Gestor, listados de asistentes, así como la identificación de vocales, técnicos instructores y asesores jurídicos implicados en el procedimiento.

Asimismo, el juez ha reclamado información sobre comunicaciones internas, correos electrónicos, notas y briefings intercambiados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, además de documentación económica de la empresa beneficiaria, incluyendo cuentas anuales, estructura societaria y acuerdos de dividendos.

El juez pretende conocer la identidad de todas las personas implicadas

El objetivo de esta diligencia, según señala el magistrado, es que, una vez conocidas sus identidades, pueda citarles para interrogarles, "una vez oído" al antiguo "número dos" de la SEPI.

Del mismo modo tendrá que hacerlo el Consejo Gestor del FASEE, que deberá remitir a este tribunal de Plaza de Castilla el expediente relativo a la financiación de Air Europa y se verá obligado a aclarar si existieron "reparos" por parte de SEPI respecto al rescate presentando todas las comunicaciones internas.

El resto de las diligencias solicitadas en la querella de los populares y la formación de Santiago Abascal se valorarán, apunta el juez, "según el resultado" de las ahora acordadas.

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