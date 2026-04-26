Illa anuncia un plan de choque para reducir las listas de espera en dependencia en Cataluña

El ejecutivo catalán prepara un plan de choque para reducir las listas de espera en el sistema de dependencia en Cataluña, donde actualmente hay alrededor de 128.000 personas pendientes de atención. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante el cierre de la IV Jornada de Trabajo del Govern, celebrada en Sant Fruitós de Bages, centrada en el impulso de los servicios públicos. Esta iniciativa, llamada "Pla Cura", contará con un presupuesto inicial de 25 millones de euros para este 2026 y permitirá agilizar los expedientes de las 18.200 personas que el Govern calcula que esperan el reconocimiento del grado III, el máximo establecido.

Esta inversión inicial se destinará a contratar a 200 nuevos profesionales y aumentar en 25.000 las solicitudes de ayuda a tramitar, mientras se desplegará una nueva herramienta tecnológica, vSocial, dotada de una nueva IA.

Estado de Bienestar

En el decurso del acto, Illa ha advertido contra los pactos alcanzados por PP y Vox para formar gobierno en Aragón y Extremadura que mencionan el concepto de la "prioridad nacional", algo en lo que Illa ve discriminación y ha pedido tener mucho cuidado con ello: "En Cataluña no lo debemos permitir nunca y no lo permitiremos nunca", ha asegurado.

También ha destacado los "buenos indicadores" que, afirma, muestra Catalunya, que indican que se está avanzando en la buena dirección, y ha puesto como ejemplo que uno de cada 4 puestos de trabajo que se generan en el conjunto del Estado son en Cataluña y que 3 de cada 10 viviendas de protección oficial acabadas en el 2025 fueron en Cataluña.

"No debemos tener ninguna arrogancia, pero tampoco debemos tener timidez de decir las cosas. "Cataluña será en 10 años el mejor país de Europa para vivir", ha concluido.

Contexto internacional

En clave internacional, ha alertado del impacto que puede tener la guerra en Oriente Medio sobre la economía y la estabilidad. Por ello, ha pedido prepararse para proteger a las familias, ciudadanos y empresas, y ha reivindicado que los países que "apuesten por la paz son los que protegerán su prosperidad". Además, ha señalado la creciente fragilidad de las democracias y ha identificado cinco grandes tensiones globales: entre paz y guerra; democracia y autocracia; política humanista y política de la crueldad; cohesión social o desigualdad y estado del bienestar o bienestar de unos pocos.

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