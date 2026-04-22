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Sánchez afirma que hará de Cataluña y España "países mejores" en pleno choque con Junts

El presidente responde a las críticas sobre la regularización migratoria y defiende reconocer derechos.

Sánchez en el congreso

Sánchez en el congreso | Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado un nuevo enfrentamiento parlamentario con Junts per Catalunya durante la sesión de control en el Congreso, en un debate marcado por la política migratoria y el uso de términos políticos que han generado polémica.

En su intervención, Sánchez aseguró que el Ejecutivo continuará impulsando el reconocimiento de derechos, en referencia al proceso de regularización de personas migrantes. "Desde luego, este Gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y va a hacer a Cataluña y España países mejores, sí, países mejores", afirmó, una expresión que repitió en dos ocasiones.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cuestionó la actuación del Ejecutivo y acusó al Gobierno de adoptar medidas "por la puerta de atrás". En concreto, se refirió a la regularización migratoria como una decisión "impuesta" y cargó contra sus efectos económicos.

"España invita, pero lo pagan y lo padecen como siempre los ciudadanos de Cataluña", sostuvo Nogueras, quien también reprochó al presidente no impulsar otras medidas económicas. La diputada añadió que, a su juicio, el Ejecutivo "empobrece" a las clases medias con su política.

Debate sobre inmigración y economía

Durante el intercambio, Sánchez defendió que la regularización responde a una lógica de reconocimiento de derechos a personas que ya contribuyen al crecimiento económico. El presidente cuestionó la posición de Junts y planteó qué "problema" tiene la formación con la normalización de estas situaciones.

Además, el jefe del Ejecutivo rechazó que exista un deterioro económico generalizado y vinculó ese escenario a factores externos. De esa forma, defendió medidas del Gobierno como las orientadas a la descarbonización y al apoyo a empresas y autónomos.

Nogueras llegó a reprochar al presidente que lleve "demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría" y le preguntó por la falta de convocatoria electoral. Sánchez, por su parte, defendió la legitimidad del Ejecutivo y señaló que su acción política también se justifica en contraste con acuerdos entre otras formaciones.

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