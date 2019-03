Iglesias: "Hay un mandato unánime para este secretario general: unidad y humildad"

"Hay un mandato unánime para este consejo ciudadanos, hay un mandato unánime para este secretario general: unidad y humildad", estas han sido las primeras palabras de Iglesias ya subido al escenario. Antes protagonizaba un caluroso abrazo con Íñigo Errejon, tal y como las bases reclamaban durante estos meses.

Pablo Iglesias, que ha ganado no sólo la secretaría general, si no también la votación de todos los documentos y el mayor número de representantes en el consejo ciudadano no ha perdido la oportunidad de marcar diferencias entre lo vivido en Vistalegre II y en la Caja Mágica, donde se celebra el congreso del PP.

"Mientras el congreso del PP ha sido un congreso a la búlgara, aquí han participado más de 155000 personas", apuntaba Iglesias para insistir en la "orden" que esta Asamblea ha dado a la formación morada: "Unidad y humildad". Orden que el secretario general se ha comprometido a cumplir.

Iglesias ha demandado esos dos valores para los retos futuros que se marca el partido: " Unidad y humildad para hacer patria con las paradas, las trabajadoras, las migrantes..., para construir con la sociedad civil un gran movimiento popular que empuje el cambio constituyente que necesita España. Para llevar al Parlamento las demandas de la sociedad civil y ser ejemplo de que podemos ser los mejores en el Parlamento sin parecernos jamás a la vieja clase política. Unidad y humildad para seguir siendo la oposición al PP, unidad y humildad para ganar las elecciones al PP, unidad y humildad para gobernar España con sus gentes y sus pueblos".

Iglesias ha reconocido que "seguramente cometerán muchos errores", pero se ha comprometido con un público entregado a algo en lo que nunca, dice, se equivocarán: "Seguramente cometeremos muchos errores, pero quiero comprometerme con vosotros a algo: nunca nos equivocaremos de bando".

Con la consigna de "unidad y humildad hasta la victoria" finalizaba su primer discurso de este nuevo mandato para dar paso al sonido de L'Estaca, que todos los miembros corearon juntos.