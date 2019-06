Iglesias asegura que un gobierno de coalición está "más cerca de lo que parece"

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles tras su reunión de ayer con el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que el acuerdo de gobierno de coalición "está más cerca de lo que puede parecer".

Durante la inauguración de unas jornadas en el Congreso sobre los servicios públicos, Pablo Iglesias ha señalado que "la preocupación que tienen algunos" es un elemento "revelador" de lo cerca que está el acuerdo, aunque haya que esperar dos meses y medio.

Con su alusión a una posible espera de dos meses y medio, Pablo Iglesias ha dado por hecho que su voto en la investidura que Pedro Sánchez convocará este mes de julio podría ser en contra, tal y como ya le trasladó al candidato socialista ayer. "Tenemos muy claro para lo que estamos aquí y solo vamos a creer en las garantías", ha dicho tras recalcar que la "única garantía" de mejorar los servicios públicos es un acuerdo integral de gobierno de coalición con un programa progresista, puesto que los "papeles aguantan frases y promesas preciosas que luego no se cumplen".

Iglesias ha sido tajante al afirmar ante los asistentes al acto que no se fíen nunca de la palabra de un político. "Fiarse es lo más imprudente" que se puede hacer en la vida: "No se fíen de ninguno, de nosotros tampoco". El líder de Unidas Podemos ha incidido en que Podemos no está para "creer mentiras ni promesas" y que por eso ha advertido al presidente en funciones que su grupo se moverá "a partir de las garantías" y para él la única válida es un gobierno de coalición. "Este acuerdo de gobierno de coalición está más cerca de lo que puede parecer.

No tenemos ninguna duda de la función de los 42 representantes de Unidas Podemos", ha puntualizado Iglesias tras remarcar que los ciudadanos han votado a la izquierda en las elecciones generales. Y ha recordado a Sánchez que tiene dos opciones: "el plan A", que es un acuerdo con la derecha y "doblar el brazo a Albert Rivera" o el B, que es un gobierno de coalición con Unidas Podemos.