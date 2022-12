Iceta: "Sólo los que quieren de verdad a la Constitución quieren reformarla"

Coincidiendo con el Día de la Constitución, Iceta ha protagonizado un acto de campaña en Canovelles con el alcalde, Emiliano Cordero, y los candidatos socialistas Beatriz Silva y Jordi Terrades, ante medio millar de personas en el Teatro Can Palots.

El líder del PSC ha recordado que, pasados 39 años de la Carta Magna española, han ocurrido "muchas cosas nuevas" que deben "incorporarse" al texto constitucional, así como "revisar cosas que no han funcionado bien y encarar retos de futuro", entre ellos "reorientar el modelo territorial de nuestro país".

"Hoy, celebrando el Día de la Constitución, nos comprometemos con su reforma. Sólo los que quieren de verdad a la Constitución quieren reformarla para que viva muchos y muchos años", ha aseverado, en una alusión indirecta a formaciones como PP y Ciudadanos. Iceta ha reivindicado el legado del expresidente del Congreso Manuel Marín, de Adolfo Suárez o de Jordi Solé Tura, uno de los padres de la Constitución, pero sobre todo ha pedido estar "orgulloso" de la participación de los socialistas en el Pacto del 78.

"Esto huele a presidencia, esto huele muy bien"

Por otro lado, Iceta ha mostrado su confianza en sus posibilidades en esta campaña electoral del 21 de diciembre. "Os quiero decir una cosa: esto huele a presidencia, esto huele muy bien. Este acto huele a presidencia", ha dicho. El dirigente ha asegurado que quiere ser el presidente que "acabe con el miedo y lo cambie por la esperanza", después de que el Govern de Carles Puigdemont "haya metido el miedo en el cuerpo a los ciudadanos, porque había inestabilidad. La política, o sirve para solucionar problemas, o no es nada que merezca la pena".

Y ha pedido "recordarles (a los políticos independentistas) qué país tienen": "Ahora están extrañados de que salga gente no independentista de todas partes. No es que salgan ahora o llegaran ayer, es que no les veían ni les escuchaban". Por ello ha pedido que los socialistas le voten en el 21D, pero también "todos los que tengan un poco de sentido común harían bien en votar a Iceta" y lo que ha bautizado como la "Receta Iceta", una "receta del éxito" basada en "gente trabajadora, empresarios que jueguen limpio y tengan proyectos, sindicatos capaces de negociar, reivindicar y acordar, y buenos servicios sociales".

Por su parte, la número cuatro de la candidatura socialista, la activista y periodista Beatriz Silva, unas de las fundadoras de Federalistes d'Esquerres y que concurre como independiente, ha hecho un llamamiento a "no seguir siendo federalistas en la intimidad", sino que "hay que sentirse orgullosos" de una propuesta que "aspira a restaurar los puentes rotos mediante diálogo y pacto".