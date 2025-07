Rato acusa a Montoro de acceder "ilegítimamente" a datos fiscales y el juez lo justifica por su cargo

La investigación abierta en el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona contra una presunta trama corrupta en el Ministerio de Hacienda ha provocado un intenso debate jurídico sobre los límites del acceso a información fiscal por parte del titular del departamento. En el centro de la polémica, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entre 2011 y 2018, que según el juez instructor estaba "plenamente autorizado" para recibir correos con datos fiscales de terceros.

El auto judicial afirma que "el ministro de Hacienda está plenamente autorizado para conocer el contenido de las actuaciones de la Agencia Tributaria". Una interpretación que ha generado sorpresa entre juristas y técnicos de Hacienda, que recuerdan que la Ley General Tributaria establece con claridad que "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado" y que no pueden "ser cedidos o comunicados a terceros".

Una "toma de conocimiento" sin delito, según el juez

El juez insiste en que la información transmitida a Montoro no fue modificada ni alterada y que se trató simplemente de una "toma de conocimiento". Por tanto, en su opinión, no hay delito en el acceso de Montoro a esa información, ni tampoco motivo para permitir que se personen como acusación quienes se consideran perjudicados.

Esta interpretación ha sido puesta en duda por expertos, que consideran que el auto judicial "justifica la obtención de datos fiscales, el acceso de datos fiscales del ministro, pero tampoco entra a desarrollar el argumento". Desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, su presidente, Carlos Cruzado, advierte: "El problema es qué uso se hace de los datos fiscales, para qué necesita un ministro conocer datos fiscales de determinadas personas".

Rato pide personarse: "Es palmariamente delictiva"

Uno de los afectados, el exministro del PP Rodrigo Rato, ha pedido al juez que le permita personarse como acusación particular, al considerar que el acceso de Montoro a datos que le afectaban directamente es "palmariamente delictiva". En su recurso, firmado por su abogada María Saló, Rato sostiene que la transmisión de esa información constituye una "revelación de secretos".

"El acceso a dicha información está funcionalmente restringido a quienes participan en el concreto procedimiento tributario", afirma el escrito. A juicio de Rato, ni Montoro ni su jefe de gabinete tenían "cobertura normativa habilitante para acceder al dato reservado", ya que no estaban llamados a intervenir en ningún expediente tributario específico. Por tanto, accedieron "ilegítimamente" al "secreto".

"Intromisión ilegítima en la intimidad personal"

El recurso añade que el ministro de Hacienda no tiene competencias en comprobación, inspección, gestión o sanción tributaria. Cualquier uso de esos datos fuera de los procedimientos legalmente previstos comportaría, según Rato, una "intromisión ilegítima en la intimidad personal" y una "infracción del principio de legalidad".

"El ministro de Hacienda es el máximo responsable político del ministerio, pero no forma parte de ningún órgano técnico encargado de un procedimiento tributario concreto", subraya. Por eso, dice, los funcionarios "no deben comunicarlos ni cederlos a nadie que no esté específicamente habilitado por ley: y el ministro no lo está".

Una responsabilidad por omisión

Rato añade que, tras recibir el correo con los datos fiscales, Montoro no rechazó la información ni instó a perseguir penalmente a quien la compartió, lo que a su juicio le convierte en "cooperador necesario por omisión". No ejerció los "deberes legales que le concernían" para evitar que se le suministrara "una información cuando era evidente que no podía recibirla legalmente".

El juez, por ahora, ha rechazado la personación de Rato y de otros interesados como el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, al no ver indicios de delito.

