Gustavo de Suecia, sobre la disculpa del rey: "La palabra perdón es muy difícil de pronunciar"

El rey Carlos Gustavo de Suecia cree que todo el mundo puede cometer errores y ha opinado que la palabra perdón es, en ocasiones, "muy difícil de pronunciar, pero algo que tenemos que respetar también".



El monarca sueco ha hecho esta reflexión al ser preguntado sobre si considera importante para un líder asumir sus errores y pedir perdón, en alusión al gesto del rey Juan Carlos de pedir perdón cuando abandonaba la clínica donde fue operado de una lesión de cadera que sufrió en Botsuana, donde participaba en una cacería de elefantes.



Carlos Gustavo de Suecia se encuentra en Madrid para participar en los actos de la 63 reunión de la Fundación Scout Mundial.



En un breve acto con periodistas de varios medios de comunicación el monarca agregó: "!Se puede imaginar si sus hijos, o si los jóvenes scouts, no han hecho alguna vez una tontería¡ (...) pero cuando llega a los padres y a la familia siempre está la palabra perdón".



El pasado miércoles, el Rey Juan Carlos aseguró que lo sentía mucho y que se había equivocado al participar en una cacería de elefantes en Botsuana. "Lo siento mucho. Me he equivocado. Y no volverá a ocurrir", dijo el rey tras recibir el alta hospitalaria de los médicos que le estuvieron atendiendo en el hospital USP San José de Madrid, tras fracturarse la cadera por una caída en Botsuana.