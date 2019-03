Guerra incluye a Zapatero y Rubalcaba entre los "perdedores" de las primarias de Madrid

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, ha incluido entre los "perdedores" de las primarias socialistas en Madrid a todos los que apoyaron a Trinidad Jiménez, entre ellos el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, Guerra ha sido claro sobre el resultado de las primarias en Madrid: "Ganó el señor Gómez y los que le apoyaban y no ganó la señorita Trini y los que le apoyaban", y "todo lo demás son interpretaciones para salir del paso".

Al ser preguntado expresamente por la prensa si entre los perdedores se encontraba Zapatero, Guerra ha insistido: "Todos los que apoyaron a la persona que ha perdido no pueden estar entre los ganadores, eso es evidente". Y entre los perdedores también ha incluido al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

No cree que las primarias tengan "ninguna consecuencia"

"Está entre los perdedores, claro", ha constatado. Ha incluido entre el grupo de perdedores asimismo a los medios de comunicación que hicieron una apuesta "muy clara" por Jiménez, porque "hubo emisoras de radio y periódicos que se inclinaron de una manera clarísima no sólo a favor de uno de los candidatos, sino en contra del otro".

Pese a todo, el ex vicepresidente del Gobierno no cree que el resultado de estas elecciones internas en el PSOE tenga "ninguna consecuencia" en las filas socialistas. En este sentido, Guerra dice no haber notado ninguna "ola de rebelión interna" dentro del partido.

A partir de ahora, a su entender, quienes respaldaron a uno y a otra tendrán que apoyar juntos al candidato que ha resultado elegido. Los partidarios de las primarias, entre los que Guerra no se cuenta, "tendrán que ser los primeros en asumir los resultados y, por lo tanto, apoyarlos", ha subrayado.