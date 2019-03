La Guardia Civil certifica que no hay nuevos bloques de hormigón en el mar de Gibraltar

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha asegurado este miércoles que las "inspecciones" realizadas por los buzos del Instituto Armado "no han constatado" la existencia de nuevos bloques de hormigón lanzados al mar por el Gobierno de Gibraltar aunque esto, según ha puntualizado, "no quiere decir que no se haya producido".



En declaraciones a los periodistas tras reunirse con los mandos de la Comandancia de Algeciras (Cádiz), Mesa ha asegurado que se han llevado a cabo inspecciones "y de momento no se ha encontrado nada", añadiendo que tendrán "información completa de todo lo que atañe a las aguas jurisdiccionales españolas y no vamos a plegar un ápice en ello".



"Las plenas competencias son de la Guardia Civil, que está realizando todo aquello que es necesario e imprescindible para que la ley se cumpla y quien no lo haga tendrá que enfrentarse a los tribunales de justicia", ha dicho.

"No quiere decir que no se haya producido"

En relación a la idea avanzada por los propios pescadores de la Bahía algecireña para quitar ellos mismos los mencionados bloques de hormigón que les impiden faenar con ayuda de los buzos de la Guardia Civil, Fernández de Mesa ha dicho que éstos últimos "tendrán que obedecer lo que el Gobierno determine".

Los pescadores de la bahía de Algeciras, por su parte, amenazan con bloquear los suministros que llegan a Gibraltar. Mientras, el ministro principal gibraltereño buscaba en Londres el apoyo de las autoridades británicas,