González Pons: "Kofi Annan no tiene ni puñetera idea del conflicto en el País Vasco"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró que el ex secretario general de la ONU Kofi Annan y el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, "no tienen ni puñetera idea" del "tipo de conflicto que se ha vivido en el País Vasco".



González Pons realizó estas declaraciones en la localidad valenciana de Venta del Moro, al ser preguntado por la asistencia de estas personalidades a la conferencia sobre el final del terrorismo que se celebrará el próximo lunes en San Sebastián.



A su juicio, las conferencias de paz se producen en los conflictos en los que hay dos bandos en guerra, y en España "no ha faltado la paz, sino que ha faltado la libertad", porque "los terroristas han matado y los españoles hemos sido un poco menos libres que el resto de los europeos".



"Los extranjeros" que vienen a una "supuesta" conferencia de paz en el País Vasco "pensando que están en Irlanda o en Sudáfrica, realmente no tienen ni puñetera idea del país en el que se encuentran ni qué tipo de conflicto se ha vivido", porque aquí no ha habido dos bandos enfrentados, sino uno que "ha puesto terroristas" y otro "que ha puesto víctimas", manifestó.



Por ello les reclama que "dejen de enredar con la palabra paz, empiecen a hablar de libertad y pidan antes que nada que ETA se rinda, que deje el terrorismo, que abandone las armas y pida perdón".



Asimismo, ha exigido al PSOE y al PNV que "no hagan de la necesaria derrota de ETA un tema de su campaña, porque por más que venga Kofi Annan a España no se le devuelve la vida a ninguno de los asesinados". "Solo se puede recuperar algo de los que fueron los asesinados si quien los mató pide perdón", añadió.



González Pons ha hablado también de la coalición Amaiur, integrada por la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba, y ha considerado que el Gobierno debería impugnar sus listas electorales, "porque son las mismas que las de Bildu".



"El Tribunal Supermo, la Fiscalía, la Policía, la Guardia Civil, el Gobierno y el PP pensamos que Bildu era la continuación de ETA, y no hay ninguna razón" para pensar lo contrario de Amaiur, sentenció.