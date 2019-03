El diputado que alertó sobre Ignacio González defiende la inocencia de Aguirre: "Es lógico que un colaborador suyo tuviera más credibilidad que yo"

El diputado que denunció ante el Partido Popular las prácticas dudosas de Ignacio González al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Jesús Gómez, testificó ante el juez Eloy Velasco seguimientos a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, realizados por un expolicía nacional.

Gómez ha explicado que los servicios de contravigilancia de Cristina Cifuentes, que en ese momento era Delegada del Gobierno, detectaron esos seguimientos y le invitaron al agente que los realizaba a que "se abstuviera de hacerlos".

Sobre quién pudo ordenar estos seguimientos, Gómez sospecha que pudieron venir del entorno de Ignacio González a través de un despacho de abogados y de un diario digital, con el que compartían la misma sede, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Este medio al que Gómez se refiere, Estrella Digital, habría investigado posibles irregularidades en el Canal de Isabel II hasta que "el entorno de Ignacio González" lo compró.

Sobre la denuncia de la presunta cuenta en Suiza de Ignacio González, Gómez explica que hace tres años se reunió con la que fuera presidenta regional del partido con quien mantuvo una conversación que sospecha que pudo ser grabada o registrada de algún modo. En dicha conversación, Gómez dio algún dato sobre sus movimientos económicos, lo que llevó a que alguien pensara que era él quien tenía una cuenta en Suiza.

Días más tarde, Ignacio González le llamó para advertirle de que se había enterado de esta información, pero más tarde, varias fuentes le aseguraron que quien tenía una cuenta en Suiza era el entonces presidente de la Comunidad de Madrid. Tras esto, Gómez cotejó la información con otras fuentes y llegó a la conclusión de que podía ser cierto.

Preguntado sobre si Esperanza Aguirre tiene alguna responsabilidad por este caso, Gómez considera "lógico que un colaborador suyo que ha estado desde el principio de su carrera política tuviera más credibilidad que yo" y asegura que "Aguirre no tiene nada que ver en todo esto".

Sobre por qué no acudió a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar lo ocurrido tras no ser escuchado en su partido, Gómez asegura que no lo hizo porque "no tenía la certeza absoluta de que eso fuera así" y asegura que en caso de haberlo hecho, "Ignacio González se hubiera querellado contra mí y hubiera ganado".

Además, Gómez dice que "las denuncias ante la Justicia tienen que ser prudentes porque estamos jugando con la reputación de personas y aunque haya indicios hay que tratarlo con prudencia" y añade que primero se debe tratar "en los cauces internos del partido".

El diputado popular defiende que su partido si tomó acción tras su denuncia y defiende que "si tenemos conocimiento de que se están haciendo las cosas mal, hay que decirlo a los superiores, y si no funciona, para eso están la Justicia y los tribunales".