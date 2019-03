El gobierno vasco cree que "no" hubo delitos en los actos por los presos de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará informes ampliatorios sobre la celebración la pasada semana de cuatro homenajes a presos etarras excarcelados en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo que derogó la 'doctrina Parot'

La Delegación de Gobierno del País Vasco ha informado al Ministerio Público de la organización de actos de recibimiento en las localidades de origen de los miembros de ETA Juan Ignacio Delgado Goñi, en Legazpi (Guipúzcoa); Inmaculada Pacho Martín, en Bilbao; Legorburu Guerediaga, en Amorebieta (Vizcaya); y Javier Martínez, en Galdakao (Vizcaya).

Las cuatro comunicaciones remitidas carecen de relato de los hechos ocurridos y no incluyen identificación de los asistentes, han agregado las citadas fuentes que califican los informes como "breves y escuetos" y "a todas luces insuficientes" para valorar si pudieron cometerse delitos de enaltecimiento.

El Gobierno vasco "no ve delito"

En una entrevista en Radio Euskadi, Beltrán de Heredia ha afirmado que no es lo mismo "un recibimiento a presos de ETA que un homenaje o un acto de exaltación del terrorismo", y por tanto, ha dicho, quienes han asimilado "los tres conceptos pretenden confundir".

La consejera ha asegurado que cuando "ha habido algún ilícito" en los actos desarrollados tras las excarcelaciones de miembros de ETA "la Ertzaintza ha actuado, a pesar de que algunos", con sus declaraciones, "siguen insistiendo en lo contrario". Ha confirmado que "hay seis denuncias en la Audiencia Nacional" por ese tipo de recibimientos y "habrá que esperar a ver qué resuelve" ese tribunal.

Beltrán de Heredia ha explicado que personalmente le reprochó al ministro del Interior que no midiera sus palabras cuando puso en cuestión la actuación de la Ertzaintza y asegurara que los recibimientos no hubieran tenido lugar si la Policía Nacional o la Guardia Civil hubieran estado allí. "No podemos estar encendiendo más fuegos si nuestra responsabilidad es trabajar por una convivencia en paz", ha opinado.