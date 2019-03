Gobierno y socialistas, enfrentados por el futuro de las pensiones

En primera persona y a través de intermediarios Rajoy y Rubalcaba intensifican sus contactos. El Gobierno da por hecho el pacto sobre Europa pero le preocupan más las pensiones.

Según el Gobierno, el objetivo es que haya un acuerdo válido hoy y siempre

De momento, Rubalcaba se ha desmarcado con una condición: dice que antes de un acuerdo con el PSOE, el Gobierno tiene que pactar primero con los sindicatos, quienes ya han dicho que no les gusta el punto de partida, el informe de los expertos.

Desde el PSOE se alejan todavía más, y desde el PP acusan a Rubalcaba de esconderse detrás de los sindicatos para no mojarse. Según el Gobierno, el objetivo es que haya un acuerdo válido hoy y siempre.

El PP acusa a Rubalcaba de no tener una posición sobre reforma de pensiones

El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, ha sugerido que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tiene una posición fijada sobre pensiones al colocarse "detrás de los sindicatos" en esta cuestión.



Floriano ha aludido así a la advertencia que hizo Rubalcaba al Gobierno este fin de semana, al señalar que los socialistas no pactarán una reforma de las pensiones "sin los sindicatos".



Para el dirigente popular, parece que Rubalcaba "no tiene posición", o no quiere hablar del tema, y ha mostrado su "sorpresa" porque el líder del PSOE se sitúe "detrás de los sindicatos para no manifestar una posición.



El PSOE, en total desacuerdo con el factor de sostenibilidad de los expertos

El portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, ha mostrado el rechazo de su partido al factor de sostenibilidad de las pensiones diseñado por los expertos designados por el Gobierno, porque cree que sólo se basa en la reducción de las futuras pensiones y en dejar de revalorizarlas en época de crisis.



En rueda de prensa, Gómez ha asegurado que su partido está dispuesto a dialogar, pero ha reiterado que se opondrán a una reforma de las pensiones en línea con lo planteado por los expertos, más aún si entra en vigor de manera inmediata como han propuesto.



Según ha dicho, el PSOE estaría de acuerdo en concretar "en el futuro" el factor de sostenibilidad introducido en la reforma de las pensiones que el anterior Ejecutivo socialista pactó con patronal y sindicatos en 2011, pero siempre que se tengan en cuenta otros factores que no ha contemplado el comité de expertos, como cotizaciones sociales, edad de jubilación o periodo de cómputo.