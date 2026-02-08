Ministerio de Transportes y sindicatos siguen sin acuerdo para detener la huelga de maquinistas

El accidente de Adamuz y el de Rodalíes ha marcado un antes y un después en la visión que los usuarios teníamos del tren. La mayoría de los viajeros desconocíamos la fragilidad de las vías por las que estábamos volando. Los trágicos accidentes nos han hecho dudar de un transporte que creíamos, que era, al menos, seguro. Sin embargo, los sindicatos de maquinistas llevaban años reportando deficiencias y fallos en los servicios, que como ahora hemos sabido se "archivaban" en un cajón. Diego Martín Fernández es el Secretario General del Sindicato de Maquinistas, SEMAF. Este sindicato mayoritario en el sector ha convocado una huelga para los días 9, 10 y 11.

P: Durante este fin de semana se han seguido las negociaciones, al parecer sin éxito ¿qué argumentos plantea para no cesar la huelga?

R: Esta huelga se convoca por dos motivaciones principales, primero para conseguir medidas inmediatas y a corto plazo en materia de seguridad y medidas urgentes a todo el sector y por otro lado para mostrar nuestra disconformidad por la actual gestión y nuestras reivindicaciones, que no son laborales, sino profesionales para prevenir y mejorar todo el sistema y que los usuarios no pierdan esa calidad, que obviamente han perdido.

P: Las reuniones están siendo de tres sindicatos, CC.OO. UGT, y ustedes, SEMAF ¿qué medidas concretas estáis pidiendo al Ministro Puente?

R: Hemos reclamado cambios de protocolo y sabemos que algunos cambios son imposibles a corto plazo, pero sí queremos que se inicien y se establezcan las guías. Por ejemplo, protocolos ante las inclemencias metereológicas. No puede ser que el ferrocarril esté al margen de todo el transporte y no se paralicen los servicios cuando hay riesgos reales para toda la operación y además también, medidas urgentes de escuchar a los trabajadores, esos reportes que transmitimos como profesionales de todos los puestos de trabajo, maquinistas, administradores y responsables de circulación. Queremos que esos reportes lleguen inmediatamente a los responsables.

P:Vamos a aterrizar esas medidas con ejemplos, ¿se refiere a que si hay riesgo de nevada se embolsan camiones y en el ferrocarril no se para el servicio?

R:Eso es, en aviación o carrtera existen protocolos cuando existen alertas metereológicas, en el ferrocarril estos protocolos no son eficientes, puesto que hemos visto riesgos reales como en el caso de Cataluña de grandes desprendimientos y no se hizo nada. Queremos que eso cambie, que se homogeinice con el resto de transportes y que se establezcan esos protocolos para que los usuarios puedan tener previsión de lo que se van a encontrar cuando van a coger un tren y los profesionales no tengamos que asumir un riesgo que no nos corresponde. Eso supondría; establecer límites de velocidad, cortes del servicio si hubiera riesgo de desprendimientos, lluvia, nieve o viento y también establecer cómo reabrir el servicio, si se ha tenido que parar.

P:A corto plazo, ¿ha cambiado algo?

R:En Andalucía se ha paralizado el servicio cuando ha habido riesgo de desprendimiento y avisos rojos por lluvias intensas, porque también hay zonas inundables en el ferrocarril. Antes, (del accidente de Adamuz), no se tomaban decisiones tan drásticas, que tenían que tomarse, porque el riesgo para profesionales y viajeros es mayor.

P:¿ Se están enviando más reportes de incidencias que antes?¿Son estos informes una forma de protesta también?

R:Nosotros los maquinistas tenemos la obligación de reportar cualquier situación anómala y venimos haciéndolo siempre, la diferencia es que ahora se está escuchando y se estén tomando medidas. Avisábamos desde hace mucho tiempo de que había problemas y nadie nos estaba escuchando y el problema que hemos visto son las consecuencias de no escuchar a los profesionales.

P: Siempre habéis defendido que se ha invertido mucho en nuevas vías y poco en mantenimiento, ¿se lo habéis explicado así al Ministro?

R:La estrategia inversora que ha tenido este país, porque al final todos los gobiernos, desde municipales hasta estatales, quieren más ferrocarril de Alta Velocidad y la inversión del ferrocarril se ha enfocado en la construcción de nueva red, construir nuevas líneas de Alta Velocidad, pero esa red hay que mantenerla. En cambio la inversión en infraestructuras de la red y los vehículos que circulan por esa red, no ha ido parejo. Ese mantenimiento es insuficiente se detectan muchos más defectos y no se mitigan con la mismarapidez que antiguamente. Hay que gastar muchísimo más dinero en mantener preventivamente la red, que ha decrecido.

P:¿Cómo hemos pasado de una red que plantea circular a 350 km/h a tener que suspender servicios o limitar velocidades a 180 km/h?

R: Está claro que las vías de Alta Velocidad necesitan una remodelación y en muchos casos integral, en todas las líneas de Alta Velocidad. Hay que aprovechar para aumentar calidad del servicio y mantener el deterioro. Hay mucho más tráfico.

P:¿Cómo ha afectado las nuevas operadoras? ¿ La misma línea con más tráfico y menos matenimiento, a nadie se le escapa que puede romperse?

R: Efectivamente, el símil de la carretera es bastante claro, si existe una carretara por la que pasan 15 coches al día y pasan a circular cien, lógicamente el esfuerzo inversor tiene que ser mayor. Si se mantiene con los mismos números que cuando circulaban 10 ó 15 coches se llenará de baches y más deterioro. Pues eso ha pasado en las vías ferroviarias, que no se ha aumentado el gasto de mantenimiento en la misma proporción que aumentaban las circulaciones. Sobre todo en las grandes olvidadas, que son las Cercanías que es donde se mueven los millones de ciudadanos y trabajadores. En el caso concreto de Rodalíes, se ha invertido más en cartelería y embellecer andenes, que no está mal, que en las vías. Más gasto en marketing, que en seguridad.

P: ¿A la huelga sí o sí, no ha habido avances este fin de semana?

R: Nosotros tenemos convocada la huelga. Vemos que el esfuerzo negociador es grandísimo por parte del ministerio, pero no vemos materialidades hasta el día de hoy, con lo cual mientras no haya ningún tipo de cambio de tendencia, ningún tipo de papel encima de la mesa, la huelga se mantendrá los días, 9, 10 y 11.

