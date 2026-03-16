El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas contra la subida de precios por la guerra en Irán

Con el precio de los combustibles disparados y a la espera de los efectos sobre la economía española de la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, el Gobierno aprobará este viernes 20 de marzo, en un Consejo de Ministros extraordinario, un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra, según han adelantado fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará este Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, "con medidas estructurales y coyunturales", tal como había avanzado el jefe del Ejecutivo. El objetivo del plan es proteger "a los más vulnerables y a los sectores afectados por la subida de los precios".

A esta hora, el Gobierno está manteniendo una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para acordar la respuesta a la guerra en Irán y la subida de los combustibles y la energía.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este lunes que el Gobierno aprobaría medidas esta misma semana y no descartó un Consejo de Ministros extraordinario, que finalmente se llevará a cabo el viernes.

"Queremos el mayor consenso posible. Eso es lo que nos lleva a hacerlo con el rigor y la responsabilidad necesarios y con esa previsión de tenerlas esta misma semana", ha afirmado Carlos Cuerpo en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la XVIII Conferencia Cesce 2026.

"A partir de ahí yo creo que estaremos en disposición de aprobar este paquete de medidas esta misma semana", ha señalado el ministro de Economía, Comercio y Empresa.

Carlos Cuerpo descarta una reducción del IVA en los alimentos

A la espera de ver en qué se concretan las medidas, Cuerpo sí ha descartado una reducción del IVA para los alimentos.

"Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes", ha explicado Cuerpo.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa ha defendido que se debe volver a recordar "con fuerza" que un orden basado en reglas no es una debilidad, sino la condición para que la libertad económica sea compatible con la justicia.

"Creemos que España y Europa tienen una responsabilidad esencial en defender esta idea y en construir, junto con nuestros socios, las instituciones que la hagan efectiva. Y no es nostalgia, es un proyecto de futuro", ha señalado Carlos Cuerpo.