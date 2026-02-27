Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gobierno sigue manteniendo que presentará los presupuestos en "las próximas semanas" a pesar de no tener los apoyos

Las dos derrotas de ayer son las últimas de una larga lista de fracasos parlamentarios. Al Gobierno no le resulta sencillo gobernar, sobre todo desde que Junts le retiró su apoyo. Pese a todo, en Moncloa insisten en que la legislatura es viable.

María Jesús Montero

Moncloa insisten en que la legislatura es viable | EUROPAPRESS

Cristina Navarro
Publicado:

Sin mayoría en el Congreso, la intención del Gobierno es agotar todas las vías para llegar a 2027. "Hasta el último minuto, hasta el último balón", ha asegurado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en relación con la capacidad negociadora del Ejecutivo. "La legislatura avanza", ha añadido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

No opinan lo mismo algunos socios como el PNV para los que la legislatura está en punto muerto. "Hay bloqueo parlamentario y hay también un bloqueo constitucional", ha señalado el presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban. "Muchos partidos han ido a su propio programa electoral y han forzado mucho las costuras", advierten los jeltzales al resto de los socios.

El Gobierno sumar más derrotas a la lista

Sin mayoría en el Congreso, el Gobierno volvió a perder ayer dos de las cuatro votaciones: la limitación de los precios en situaciones de emergencia y el escudo social. La condición de Junts para votar a favor del escudo era separarlo de la moratoria antidesahucios, porque para los de Puigdemont favorece la okupación. "Hay mucha intoxicación y mucho bulo, ni una sola medida está a favor de los okupas", ha defendido hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. "Yo creo que ya vale de excusas. ¿Qué vamos a trocear? ¿Hasta cuándo, hasta el infinito?", ha cuestionado la ministra de Vivienda, en referencia al decreto.

Junts cumple su amenaza y por ahora todos los puentes con el Gobierno están rotos. "Una deriva que los acerca más a la derecha y a la ultraderecha que a los catalanes", ha señalado el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López.

A pesar de todo, la intención del Ejecutivo es presentar los presupuestos "en las próximas semanas", para cumplir con su promesa de hacerlo en el primer trimestre del año. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya adelanta que seguirán gobernando si no los aprueban. "Nuestro impulso legislativo continuará si no tenemos estas cuentas", ha insistido.

La oposición asegura que el Ejecutivo ya no tiene capacidad para legislar

La oposición acusa al Gobierno de engaño y les reprochan encadenar derrota tras derrota. "Acumulan más anuncios de presentación de presupuestos que presupuestos aprobados", ha ironizado la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García.

