El Gobierno carga contra Page y le sitúa "en el extrarradio del PSOE" tras criticar los pactos con Junts y acercarse al PP

Choque interno en el PSOE tras el cruce de declaraciones entre Emiliano García-Page y Óscar Puente a cuenta de la ley de amnistía, ambos preguntados en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El presidente autonómico de Catilla-La Mancha, que siempre ha sido uno de los barones socialistas más crítico con Sánchez, ha asegurado que no existen dos tipos de terrorismo, ha valorado negativamente los pactos del presidente con el independentismo y ha situado al PSOE, su propio partido, "en el extrarradio de la Constitución".

"En el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo", ha declarado Page en Fitur. El dirigente autonómico, no obstante, ha asegurado que el PSOE "no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente" y ha pedido que no se sobrepase esa "frontera constitucional". Aunque Page ha suavizado su crítica al Gobierno, la respuesta de Ferraz no se ha hecho esperar.

"Quien está en el extrarradio del PSOE es Page"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha replicado al presidente manchego asegurando que "es él quien está en el extrarradio del PSOE" mientras que el partido se encuentra en el centro de la Constitución.

"Quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución", ha afirmado Puente también preguntado en Fitur.

Puente ha asegurado que lo que hay "son trajes a medida para impedir que el Parlamento legisle" y ha destacado que es momento de actuar y no hablar. "Algunos actúan y parece que cuando actúan les molesta que seamos críticos. Nosotros vamos a actuar también, es lo que estamos haciendo", ha declarado el ministro de Transportes.

Page vuelve a replicar: "Yo gano"

García-Page ha vuelto a responder a Óscar Puente: "No tengo por qué tener problemas (con Puente)... Toda mi vida me la he pasado ganando al PP y a la derecha en las elecciones... A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Yo gano las elecciones y es a lo que me dedico".

"El problema es Puigdemont, no el PSOE. Puigdemont quiere que el PSOE se salga de su sitio... Me voy a entender muy bien con Óscar en los metros cuadrados y en las autovías...", ha añadido Page.

Junts pide más

Los independentistas, no conformes con el pacto al que han llegado con el PSOE, piden también amnistía para aquellos condenados por terrorismo en delitos con muertes.

El "inmediato" levantamiento de medidas cautelares y la suspensión de causas judiciales también están entre las nuevas exigencias del partido liderado por Carles Puigdemont.