El hermano del presidente, David Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, se sentarán en el banquillo de los acusados

La Audiencia Provincial de Badajoz envía al banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y al secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y tras desestimar los recursos presentados.

El auto confirma así la apertura de juicio oral y deja sin fundamento el aforamiento exprés del líder socialista extremeño. La Audiencia Provincial de Badajoz considera que los hechos "han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara".

Se confirma el procesamiento de David Sánchez, del expresidente Gallardo y de otros nueve investigados al considerar que hay suficientes indicios sobre "el presunto carácter delictivo" de los hechos.

"En nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", señala el auto.

Por tanto, la Audiencia de Badajoz rechaza el recurso de David Sánchez y del resto de acusados por su presunta contratación irregular y les sitúa a un solo paso de ir a juicio.

Sumar ve "ridículo" que David Sánchez vaya a juicio

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, se ha pronunciado sobre el envío a juicio del hermano del presidente del Gobierno, algo que considera "ridículo".

Sin embargo, sí cree que hay que "celebrar" que el empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se siente ante el juez porque González Amador es un "señor que reconoció haber cometido delitos fiscales"

