Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

AUDIENCIA BADAJOZ

El hermano del presidente, David Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, se sentarán en el banquillo de los acusados

La Audiencia Provincial de Badajoz envía al hermano de Pedro Sánchez y a Gallardo al banquillo de los acusados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

David Sánchez

David Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo | EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La Audiencia Provincial de Badajoz envía al banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y al secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y tras desestimar los recursos presentados.

El auto confirma así la apertura de juicio oral y deja sin fundamento el aforamiento exprés del líder socialista extremeño. La Audiencia Provincial de Badajoz considera que los hechos "han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara".

Se confirma el procesamiento de David Sánchez, del expresidente Gallardo y de otros nueve investigados al considerar que hay suficientes indicios sobre "el presunto carácter delictivo" de los hechos.

"En nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", señala el auto.

Por tanto, la Audiencia de Badajoz rechaza el recurso de David Sánchez y del resto de acusados por su presunta contratación irregular y les sitúa a un solo paso de ir a juicio.

Sumar ve "ridículo" que David Sánchez vaya a juicio

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, se ha pronunciado sobre el envío a juicio del hermano del presidente del Gobierno, algo que considera "ridículo".

Sin embargo, sí cree que hay que "celebrar" que el empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se siente ante el juez porque González Amador es un "señor que reconoció haber cometido delitos fiscales"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puigdemont mueve ficha desde Waterloo y complica a Moncloa los presupuestos

A3 Noticias 1 (27-06-25) ¿Qué opciones tiene Puigdemont para volver a España tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía?

Publicidad

España

Rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba este martes el decreto que refuerza el embargo de armas a Israel

David Sánchez

El hermano del presidente, David Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, se sentarán en el banquillo de los acusados

Pedro Sánchez en la Universidad de Columbia

Pedro Sánchez, en la ONU: "El Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas"

A3 Noticias 1 (27-06-25) ¿Qué opciones tiene Puigdemont para volver a España tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía?
Puigdemont

Puigdemont mueve ficha desde Waterloo y complica a Moncloa los presupuestos

Pedro Sánchez en la Universidad de Columbia
Pedro Sánchez

Sánchez considera "imperdonable mirar hacia otro lado ante el peor crimen de lesa humanidad": "¿Qué liderazgo moral desempeñamos si abandonamos a Palestina?"

Las pulseras
Pulseras antimaltrato

El CGPJ desmiente a Redondo y dice que en enero informó a Igualdad de "incidencias" con pulseras antimaltrato

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal del CGPJ Esther Erice, asegura que durante los dos primeros meses del año informó sobre el mal funcionamiento de las pulseras de control electrónico para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.

Pedro Sánchez
Filtración de datos

La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos de Pedro Sánchez, Robles y Albares por Telegram

Los datos habrían sido difundidos por el presunto hacker alias 'N4T0X', que ha reivindicado su acción.

González Amador, pareja de Ayuso

La jueza abre juicio oral contra Alberto González Amador por presunto fraude de 350.951 € y uso de facturas falsas

Imagen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Una jueza investiga por primera vez a la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus y Candiru

Santos Cerdán

El Constitucional desestima por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y ratifica su entrada en prisión provisional

Publicidad