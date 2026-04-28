Estos son los candidatos de las elecciones de Andalucía 22026

Andalucía afronta las elecciones autonómicas con cinco candidaturas que concentran la competencia real por la Junta. El actual presidente, Juanma Moreno, busca revalidar el cargo al frente del Partido Popular en un contexto que, de partida, le resulta favorable, según las primeras encuestas.

El PSOE sitúa al frente de su candidatura a María Jesús Montero, con el objetivo de recuperar el Gobierno autonómico. A la derecha del PP, Manuel Gavira encabeza la propuesta de Vox, mientras que a la izquierda de los socialistas concurren dos proyectos diferenciados liderados por Antonio Maíllo, al frente de Por Andalucía, y José Ignacio García, por Adelante Andalucía.

Juan Manuel Moreno Bonilla (PP)

Moreno Bonilla (Barcelona, 1970) es el actual presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz. Crece en Málaga y desarrolla toda su trayectoria política dentro del Partido Popular, donde ocupa distintos cargos orgánicos e institucionales.

A nivel nacional, forma parte del Gobierno de España como secretario de Estado de Servicios Sociales, lo que le da proyección fuera de Andalucía antes de asumir el liderazgo autonómico.

En 2019 accede a la presidencia de la Junta tras un acuerdo con Ciudadanos y el apoyo de Vox, poniendo fin a décadas de gobiernos socialistas en Andalucía. En 2022 logra mayoría absoluta, lo que le permite gobernar en solitario y consolidar su posición al frente del Ejecutivo.

Su perfil político se construye sobre una imagen de gestión moderada y estabilidad institucional. En estas elecciones busca consolidar ese modelo y mantener la mayoría absoluta.

María Jesús Montero (PSOE-A)

María Jesús Montero (Sevilla, 1966) es médica de formación y una de las dirigentes con mayor trayectoria en la política andaluza reciente. Inicia su carrera en la administración sanitaria y ocupa distintos cargos en la Junta de Andalucía, donde es consejera de Salud entre 2004 y 2013 durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Posteriormente, ejerce como consejera de Hacienda entre 2013 y 2018 en el Ejecutivo de Susana Díaz.

Da el salto a la política nacional en 2018 como ministra de Hacienda, de la mano de Pedro Sánchez, tras la moción de censura que lleva al PSOE al Gobierno. Fue responsable del Ministerio durante varias legislaturas, llegando a ocupar también la Vicepresidencia del Gobierno. Para encabezar la candidatura socialista en Andalucía, renuncia a ambos cargos en el Ejecutivo central.

Ahora lidera el proyecto del PSOE-A con el objetivo de recuperar la presidencia autonómica. Su perfil combina experiencia en gestión pública y peso orgánico dentro del partido, en un momento clave para la reconfiguración del espacio socialista en la comunidad.

Manuel Gavira (VOX)

Manuel Gavira (Cádiz, 1975) es portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y uno de los principales referentes del partido en la comunidad. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, desarrolla su trayectoria profesional en el ámbito empresarial antes de dar el salto a la política.

Se incorpora a Vox en sus primeras etapas y forma parte del grupo parlamentario desde la entrada de la formación en la Cámara andaluza en 2018. Desde entonces, consolida su papel como uno de los perfiles más visibles del partido en Andalucía, especialmente tras asumir la portavocía, desde donde ejerce la labor de oposición al Gobierno autonómico.

En estas elecciones encabeza la candidatura con el objetivo de mantener o reforzar la representación parlamentaria de su partido. Su papel resulta relevante en un escenario donde el reparto de escaños puede volver a situar a Vox como actor clave en la configuración de mayorías en el Parlamento andaluz.

Antonio Maíllo (Por Andalucía)

Antonio Maíllo (Lucena, Córdoba, 1966) es profesor de enseñanza secundaria y cuenta con una larga trayectoria política en la izquierda andaluza. Licenciado en Filosofía y Letras, ejerce como docente antes de dar el salto a la política institucional. Fue coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía entre 2013 y 2019 y candidato a la presidencia de la Junta en distintas convocatorias autonómicas.

Durante su etapa al frente de IU, desempeña también responsabilidades parlamentarias y se convierte en una de las figuras más reconocibles de este espacio político en la comunidad.

En estas elecciones encabeza la coalición Por Andalucía, una alianza que integra a varias formaciones de la izquierda. Su regreso a la primera línea responde al intento de recomponer la izquierda alternativa y reforzar su representación parlamentaria en un contexto marcado por la fragmentación de este espacio.

José Ignacio García (Adelante Andalucía)

José Ignacio García (Cádiz, 1982) es profesor de Geografía e Historia y portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico. Licenciado en Historia, desarrolla su trayectoria profesional en la enseñanza secundaria antes de incorporarse plenamente a la actividad política.

Vinculado al andalucismo de izquierdas, forma parte del espacio político que impulsa Teresa Rodríguez y asume responsabilidades orgánicas dentro de la formación, además de su labor institucional como diputado autonómico.

Lidera una candidatura propia, diferenciada de otras coaliciones de la izquierda, en un contexto de fragmentación del bloque progresista. Su discurso pone el acento en la defensa de una agenda andaluza específica y en la autonomía política de la comunidad frente a dinámicas estatales. Su papel se sitúa en un espacio electoral más reducido, aunque puede resultar relevante en la configuración del bloque progresista, especialmente en un contexto de fragmentación donde cada escaño puede ser determinante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.