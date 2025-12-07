Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Gallardo se compromete a recuperar el proyecto 2+1 para la carretera Zafra-Jerez y anuncia un bono único de transporte

El candidato socialista a la Junta de Extremadura asegura que retomará el proyecto paralizado por el actual Gobierno autonómico y anuncia un bono único de transporte para mejorar la movilidad en la región.

Paula Hidalgo
Publicado:

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido este domingo a recuperar el proyecto 2+1 para la carretera Zafra-Jerez, una actuación que, según ha defendido, aportaría más seguridad vial, competitividad para la zona y un impulso al desarrollo industrial y al empleo. Gallardo ha hecho este anuncio durante una visita al mercadillo de Zafra, donde ha criticado el trato del Ejecutivo de María Guardiola a municipios como este.

Según el dirigente socialista, cuando el PP llegó al Gobierno autonómico "se encontró un proyecto ya hecho" listo para licitar, pero decidió frenarlo con la intención de apostar por una autovía. "Dos años y medio después, no hay ni 2+1 ni autovía", ha reprochado antes de acusar al modelo de Guardiola de "poner lo público en manos del negocio privado".

Gallardo ha insistido en que en materia de carreteras "no se conoce ni una sola infraestructura realizada por el PP" en la región, y ha alertado de que la propuesta actual del Ejecutivo autonómico para recuperar el 2+1 se plantea bajo fórmulas de colaboración público-privada que, según ha dicho, "esconden autopistas de peaje", algo que el PSOE "combatirá".

Un bono único y un plan de movilidad para Extremadura

En paralelo, el candidato socialista ha anunciado que, si gobierna, pondrá en marcha un "verdadero Plan de Movilidad para Extremadura" y un bono único de transporte que permita conectar mejor pueblos y ciudades, facilitando el acceso a servicios, empleo y oportunidades sin necesidad de abandonar los municipios.

Gallardo ha vuelto a reivindicar una Extremadura con más inversión pública, mejores comunicaciones, empleo de calidad y servicios garantizados. "Apostamos por carreteras sin peaje, un transporte público digno y oportunidades para que los jóvenes se queden en su tierra", ha concluido.

