Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

CASO SALAZAR

Sánchez destituye al 'número 2' de Salazar en La Moncloa

El próximo martes el presidente del Gobierno destituirá a Antonio Hernández como Director del Departamento de Coordinación, tras los presuntos casos de acoso sexual atribuidos a Salazar.

El presidente del Gobierno Pedro S&aacute;nchez

El presidente del Gobierno Pedro SánchezEFE

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

El Consejo de Ministros destituirá el próximo martes a Antonio Hernández como Director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, tras los presuntos casos de acoso sexual atribuidos a su superior, el exasesor de Moncloa Paco Salazar.

Un cese que se produce a raíz de las denuncias presentadas por trabajadoras del entorno de Salazar, que no solo acusaban al exasesor de comportamientos machistas, sino que además, afirmaban que Hernández, el 'número 2' de Salazar, habría actuado como "su mano derecha" para encubrir dichos abusos.

Fuentes gubernamentales han confirmado esta noticia a EFE, y han señalado que, aunque él ha negado en todo momento haber encubierto a Salazar o haber actuado para protegerlo, entiende que su continuidad podría perjudicar al Ejecutivo en un momento especialmente sensible.

Con esta medida, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, pretende mostrar firmeza y coherencia en la gestión del caso, tal y como ya hizo previamente con el propio Salazar.

La noticia se extiende a Andalucía

El impacto de esta decisión se ha extendido también al ámbito del PSOE, ya que fuentes del partido socialista han informado de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha optado por apartar igualmente a Hernández de la dirección del PSOE andaluz, donde tenía la responsabilidad de la Secretaría de Datos. De esta manera, su salida será total, tanto de sus funciones en el Ejecutivo, como en la estructura orgánica del partido.

Este movimiento ha tenido lugar apenas un día después de que Pedro Sánchez negara públicamente que hubiera existido algún tipo de convivencia dentro del Gobierno del Partido Socialista para proteger a Salazar frente a las acusaciones, y ofreciera la ayuda del partido a las dos militantes socialistas que han denunciado estos hechos si deciden llevar el caso a la Fiscalía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

España

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Sánchez destituye al 'número 2' de Salazar en La Moncloa

Un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado sobre el frontispicio del Congreso vigila los alrededores de la Cámara

Última semana de actividad en el Congreso: votaciones clave, visita de Mahmud Abbas y posible suspensión de Ábalos

El PP extremeño dice llegar al 21D "con la conciencia muy tranquila" tras dos años de gestión

El PP extremeño dice llegar al 21D "con la conciencia muy tranquila" tras dos años de gestión

Congreso
ASUENCIAS EN EL CONGRESO

El PP pide explicaciones a los 7 ministros que quieren ausentarse de la última sesión de control del año

Gallardo se compromete a recuperar el proyecto 2+1 para la carretera Zafra-Jerez y anuncia un bono único de transporte
EXTREMADURA

Gallardo se compromete a recuperar el proyecto 2+1 para la carretera Zafra-Jerez y anuncia un bono único de transporte

Captura de pantalla del vídeo publicado por Pedro Sánchez sobre su Spotify Wrapped
Spotify Wrapped

Pedro Sánchez comparte su Spotify Wrapped y se sorprende de su edad musical: "¡Madre mía, 83 años!"

El presidente del Gobierno ha compartido en TikTok que lo que más escucha es "cool jazz, rock, electrónica, indie rock y art pop".

Imagen de Pedro Sánchez
GOBIERNO-JUNTS

Sánchez insiste en agotar la legislatura y asegura Presupuestos pese al bloqueo de Junts

El presidente admite "incumplimientos" en sus promesas, pide paciencia para recomponer la relación con Puigdemont y afronta una semana clave en el Congreso mientras Junts mantiene la presión.

Azcón

Azcón presiona a Vox y se da una semana para decidir si Aragón irá a elecciones

Hospital de Torrejón de Ardoz

El CEO de Ribera Salud niega irregularidades y asegura que los audios del Hospital de Torrejón están "editados y fuera de contexto"

Ayuso ante la prensa

Ayuso defiende la labor del Hospital de Torrejón: "Mantiene una valoración media de 8,6 sobre 10"

Publicidad