Sánchez destituye al 'número 2' de Salazar en La Moncloa

El Consejo de Ministros destituirá el próximo martes a Antonio Hernández como Director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, tras los presuntos casos de acoso sexual atribuidos a su superior, el exasesor de Moncloa Paco Salazar.

Un cese que se produce a raíz de las denuncias presentadas por trabajadoras del entorno de Salazar, que no solo acusaban al exasesor de comportamientos machistas, sino que además, afirmaban que Hernández, el 'número 2' de Salazar, habría actuado como "su mano derecha" para encubrir dichos abusos.

Fuentes gubernamentales han confirmado esta noticia a EFE, y han señalado que, aunque él ha negado en todo momento haber encubierto a Salazar o haber actuado para protegerlo, entiende que su continuidad podría perjudicar al Ejecutivo en un momento especialmente sensible.

Con esta medida, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, pretende mostrar firmeza y coherencia en la gestión del caso, tal y como ya hizo previamente con el propio Salazar.

La noticia se extiende a Andalucía

El impacto de esta decisión se ha extendido también al ámbito del PSOE, ya que fuentes del partido socialista han informado de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha optado por apartar igualmente a Hernández de la dirección del PSOE andaluz, donde tenía la responsabilidad de la Secretaría de Datos. De esta manera, su salida será total, tanto de sus funciones en el Ejecutivo, como en la estructura orgánica del partido.

Este movimiento ha tenido lugar apenas un día después de que Pedro Sánchez negara públicamente que hubiera existido algún tipo de convivencia dentro del Gobierno del Partido Socialista para proteger a Salazar frente a las acusaciones, y ofreciera la ayuda del partido a las dos militantes socialistas que han denunciado estos hechos si deciden llevar el caso a la Fiscalía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.