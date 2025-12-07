Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP extremeño dice llegar al 21D "con la conciencia muy tranquila" tras dos años de gestión

Defiende la moderación como sello de la política regional y pone el foco en los buenos datos turísticos y en las propuestas que quieren impulsar si revalidan el Gobierno.

Paula Hidalgo
Publicado:

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, asegura que su partido afronta las elecciones autonómicas convencido de haber cumplido durante los dos últimos años al frente de la Junta. Bautista ha afirmado este domingo en Badajoz que el PP llega al 21 de diciembre "con la conciencia muy tranquila", convencido de haber hecho "lo que se debía hacer" desde el Ejecutivo autonómico. Ha destacado que la candidata y actual presidenta, María Guardiola, recibe "cariño" y "agradecimiento" en sus recorridos por la región "por haber cumplido, no por una expectativa".

Según ha dicho, los populares pueden "mirar con la cara muy alta" a los ciudadanos porque han estado presentes "en las buenas y en las malas". Bautista ha reivindicado a Extremadura como una "isla de moderación, centralidad y diálogo" y ha pedido "más confianza" para mantener ese estilo político. Ha asegurado que en la región no habrá "insultos ni broncas" como las que observa en otros territorios y ha criticado a quienes "vociferan o etiquetan" a quienes piensan distinto. Ha defendido que el proyecto de Guardiola busca que impere el diálogo y evitar "enfrentamientos entre extremeños".

El turismo, "en el mejor año de la historia"

Ha destacado que 2024 fue "el mejor año de la historia de Extremadura, en materia turística", con 2,1 millones de visitantes y 4,1 millones de pernoctaciones, cifras que podrían superarse en 2025. Según ha apuntado, el puente de diciembre está dejando ocupaciones en torno al 90% y en algunos puntos del 100%.

Entre las medidas del programa electoral, Bautista ha mencionado la creación de una "marca gastronómica de referencia" que identifique la calidad de los productos extremeños, además de impulsar la modernización y digitalización del sector turístico. También ha destacado la apertura de nuevos mercados internacionales, como Estados Unidos, que asegura que están dando "muy buenos resultados en el crecimiento".

