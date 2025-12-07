Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ASUENCIAS EN EL CONGRESO

El PP pide explicaciones a los 7 ministros que quieren ausentarse de la última sesión de control del año

Esta semana tendrá lugar en el Congreso, la última sesión del control al Gobierno del año. Un acto al que faltarán hasta 7 ministros, y el PP quiere que expliquen por qué.

Congreso

Marta Alarcón García
Publicado:

Este miércoles 10 de diciembre está prevista la última sesión de control del año en el Congreso, y el Partido Popular ha denunciado una "espantada" del Gobierno, ya que han anunciado que hasta siete ministros habrían decidido ausentarse del pleno.

Una noticia, que el Partido Popular interpreta como un "intento del Ejecutivo" de evitar dar explicaciones sobre los recientes escándalos de "corrupción, episodios relacionados con prostitución, y sobre todo, el caso de presunto acoso sexual que salpica a Francisco Salazar".

"No puede ser que en el peor momento, los ministros desaparezcan del pleno. Pedro Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista", ha criticado la Portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. A su vez, la portavoz ha señalado que Pedro Sánchez "no ha permitido a sus ministros dar explicaciones" ni "él tampoco las ha dado".

Montero y Alegría, las ausencias más destacadas

Los populares han puesto especial énfasis en dos ausencias: la de la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya que a ambas las señalan como "figuras clave" en la gestión interna de las denuncias contra Salazar. La primera, habría tenido un papel relevante en la protección del exasesor; y Alegría "habría pasado de compartir mesa, mantel y confidencias con el acosador Salazar, conociendo las denuncias interpuestas a él", sostienen desde Génova, y critican que no vayan a estar presentes en la sesión de control "para no dar la cara" en un momento el que el caso está "en el centro del debate político".

A la lista de ausencias se suman la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el titular de Transportes, Óscar Puente. Para el PP, la ausencia conjunta de estos ministros demuestra que "huyen del control" parlamentario y que buscan evitar dar explicaciones sobre los asuntos que afectan a sus carteras.

Los populares interpretan esta situación como una maniobra del Ejecutivo para esquivar el escrutinio público en un momento especialmente delicado tanto para el Gobierno como para el PSOE. Mientras el caso Salazar continúa generando inquietud dentro del partido y alimenta el debate político nacional, la ausencia masiva de ministros en la sesión de control promete avivar aún más la confrontación entre Gobierno y oposición en los últimos compases del año legislativo.

