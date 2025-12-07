Pedro Sánchez comparte su Spotify Wrapped y se sorprende de su edad musical: "¡Madre mía, 83 años!"

Durante la última semana, miles de personas han compartido en sus redes sociales el esperado Spotify Wrapped: un resumen de las canciones, grupos y géneros más escuchados en la plataforma con datos de lo más interesante y reveladores. A esta moda también se han unido ministros socialistas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a presumir de sus gustos musicales en TikTok.

Pedro Sánchez comenzaba el vídeo diciendo que se animaba a "compartir" su "Spotify Wrapped". Tras afirmar que le "encanta la música", Sánchez revela que sus géneros más escuchados durante este año han sido "cool jazz, indie rock, electrónica, rock y art pop". Sus cinco géneros más escuchados no le han pillado por sorpresa y el presidente ha asegurado sentirse "reconocido" con ellos.

Después de la revelación de los géneros más escuchados, ha llegado la edad musical. El presidente del Gobierno tiene, nada más y nada menos, que 83 años. Esta cifra ha sorprendido a Sánchez, aunque ha asegurado que lo lleva "bastante bien". Posteriormente, su Spotify Wrapped explicaba que había escuchado 1.084 canciones, una cifra que para Sánchez es escasa.

Su canción más escuchada ha sido 'The Dream' de Joan As Police Woman, una cantautora que le "encanta" a Sánchez, aunque "no esperaba que fuera la primera", confiesa. Algunos de los álbumes que más ha escuchado han sido 'Lemons, Limes and Orchids', de Joan As Police Woman, 'Dan's Boogie', de Destroyer, o 'Sable, Fable', de Bon Iver.

Entre sus artistas más escuchados se ha colado el mítico grupo español de rock Extremoduro. Sin embargo, quien encabeza la lista es el pianista estadounidense Brad Mehldau, algo que no extraña a Sánchez, ya que le "ha dado por escuchar mucho jazz".

El presidente del Gobierno asegura que durante "este 2025 ha escuchado buena música" y "bastante ecléctica". Asimismo, detalla que la top "no puede ser otra que Joan As Police Woman porque es una pedazo de artista" que recomienda escuchar.

Bad Bunny, el cantante que más ha escuchado Óscar Puente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido su balance anual a través de su cuenta de X. Puente ha presumido de su Spotify Wrapped pidiendo a los usuarios que no se lo mejoren, que se lo igualen. Durante este 2025, el ministro de Transportes ha escuchado 211 géneros y asegura que ha tenido su año "nostálgico ochentero". Asimismo, ha confesado que se hizo "una playlist de los 80" que escucha "cuando cocina", ya que "le encanta cocinar".

Entre sus grupos figuran clásicos ochenteros como 'The Blow Monkeys', 'Roxy Music' o 'Aztec Camera'. No obstante, por encima de todos esos grupos destaca el cantante puertorriqueño Bad Bunny. Puente ha detallado que el nuevo álbum de Bad Bunny le "conecta mucho más con el artista que otros trabajos anteriores".

