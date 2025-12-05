De hombre fuerte de Pedro Sánchez a dimitir de todos sus cargos, así ha sido la trayectoria de Paco Salazar

Hombre fuerte de Pedro Sánchez, fue uno de los que en 2017 le ayudó a reconquistar el liderazgo del PSOE. Francisco Salazar formaba parte del núcleo más cercano, junto a el exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva por el caso Koldo, y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, también imputado.

Tras el estallido del caso, Salazar fue elegido como adjunto para ocupar la secretaria de Organización como sustituto de Santos Cerdán. Pero justo el día que iba a ser nombrado, elDiario.es publica las informaciones que le acusan de presunta agresión sexual. Una noticia que eclipsó el Comité Federal del PSOE, en el que se iba a materializar su ascenso.

“Quizás no puede asumir esa posición de responsabilidad”, opinaba la ministra de Ciencia, Diana Morant, aquel día justo antes de entrar al Comité. “Va a haber una comisión que se haga cargo de lo que se ha denunciado y, por tanto, que se aclaren todas las circunstancias”, añadía el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Ese mismo día, Salazar renunció a todos sus cargos en el partido y en el gabinete de la Presidencia del Gobierno donde ocupó varios puestos.

A penas dos días después, en Moncloa todavía costaba digerir la noticia. “Un señor muy inteligente con mucha experiencia política que conoce muy bien el Partido Socialista”, así se refería a él el ministro para la Transformación Digital, Óscar López en una entrevista a Onda Cero. Unas declaraciones que contrastan con las palabras pronunciadas hoy el ministro. “Lo que hemos leído en las denuncias es verdaderamente intolerable”, ha asegurado.

Fuentes de Moncloa aseguran que no han recibido ninguna denuncia en los canales internos y algunas voces que han trabajo con Francisco Salazar no esconden su sorpresa.

La polémica foto con Alegría

Al malestar creciente en las filas socialistas por la gestión del caso, se suma la polémica fotografía publicada por Artículo 14 en la que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aparece comiendo con Francisco Salazar hace unas semanas mientras el PSOE ya trabaja en un expediente contra él. “Se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal”, se justificó Alegría en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado 4 noviembre.